Рубіо пояснив, чому Трамп досі не запровадив нові санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія, ймовірно, вийде з мирних переговорів, якщо Вашингтон погрожуватиме новими санкціями.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, пише Bloomberg.

США побоюються виходу РФ з мирних переговорів

– Якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни припинять розмову. Для нас важливо мати можливість говорити з ними та підштовхувати до участі в переговорах, – заявив Рубіо на слуханнях у комітеті Сенату з міжнародних відносин у вівторок.

Такі заяви пролунали у відповідь на питання сенатора-демократа з Делаверу Кріса Кунса щодо того, чи планує адміністрація Трампа запровадити нові санкції проти Росії або ж надати Україні додаткову зброю.

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Розмова Путіна і Трампа

Зусилля Дональда Трампа переконати президента РФ Володимира Путіна погодитися на припинення вогню зазнали невдачі після їхньої телефонної розмови в понеділок.

Білий дім вирішив утриматися від подальших прямих дій і фактично дав зрозуміти, що зараз не готовий до нових санкцій проти Москви.

Такий результат розчарував багатьох європейських союзників, які очікували, що США займуть жорсткішу позицію після того, як Трамп останніми тижнями закликав до 30-денного припинення вогню та пригрозив посиленням тиску.

Мова йде про можливе схвалення двопартійного законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, який передбачає “руйнівні” нові санкції проти Росії.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв’ю France Inter заявив, що було б доречно, якби Сполучені Штати “грюкнули кулаком по столу” – тобто ухвалили обговорюваний санкційний пакет, розроблений сенаторами.

– Усім зрозуміло, що він (Путін – Ред.) продовжуватиме свою колоніальну війну до кінця, якщо ми не зупинимо його, – наголосив Барро.

Сьогодні Європейський Союз схвалив новий пакет санкцій проти Росії. Він включає майже 200 суден із так званого тіньового флоту та заходи у відповідь на гібридні загрози та порушення прав людини.

– Невдовзі буде більше санкцій проти Росії. Чим довше триває війна, тим жорсткішою буде наша відповідь, – написала головна дипломатка ЄС Кая Каллас у мережі Х.

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