США не ухвалили рішень щодо нової військової допомоги Україні – Рубіо

Адміністрація президента США нині не планує оголошувати нові пакети військової допомоги для України – постачання здійснюються в межах раніше затверджених програм.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, пише Clash Report.

США не планують нову військову допомогу для України

– Сполучені Штати не припинили постачання зброї Україні, але нема рішень щодо можливості формування нових пакетів допомоги, – сказав він.

Рубіо уточнив, що США спільно з партнерами по НАТО продовжують працювати над тим, щоб передати Україні додаткові установки протиракетної оборони типу Patriot.

Зараз дивляться

Народна депутатка Ірина Геращенко повідомляла, що пакет військової допомоги часів Джо Байдена закінчується влітку.

Яку допомогу США надали Україні

Останній раз США анонсували військову допомогу Україні 9 січня – за президентства Джо Байдена. Тоді було оголошено про передачу озброєнь на суму $500 млн.

Дональд Трамп нових рішень про надання нової оборонної допомоги не ухвалював. Однак постачання в межах попередньо схвалених програм тривають.

У березні між лідерами США та України сталася суперечка у Білому домі, після якої Трамп звинуватив Зеленського у небажанні вести переговори щодо завершення війни.

Як наслідок, Трамп тимчасово заблокував передачу зброї, яку було погоджено за адміністрації Байдена. Пауза у тривала тиждень, після чого Україна погодилася на запропоноване Трампом 30-денне безумовне перемир’я і постачання відновилося.

Від початку повномасштабної війни в лютому 2022 року США передали Україні військову допомогу на суму $66,5 млрд, а також понад $50 млрд фінансової підтримки. Такі дані наводить Центр стратегічних та міжнародних досліджень США (CSIS).

Хоча ці кошти спрямовані Україні, близько 90% військової допомоги витрачається всередині США – на виготовлення нового озброєння або заміну техніки, яку передають ЗСУ зі складів Пентагону.

Вашингтон також забезпечує Київ розвідувальними даними та інструктажами. Американська допомога виходить за межі лише бойових ресурсів: вона включає також стратегічне військове планування, посилення оборонного потенціалу на перспективу, а також логістику та транспортну підтримку.

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