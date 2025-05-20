США виготовили нову потужну ядерну бомбу B61-13: що про неї відомо

Набагато потужніший варіант керованої ядерної бомби B61-13 поповнив арсенал США. Перший виробничий зразок нової ядерної бомби закінчили приблизно на рік раніше запланованого терміну.

Про це пише видання TWZ із посиланням на Міністерство енергетики США.

Нова ядерна бомба США B61-13

Основою для ядерної бомби B61-13 стала модель B61-12. Нова бомба більш потужна, що дозволяє знищувати як підземні об’єкти командування та управління, а також цілі, що розташовані на фізично більших територіях.

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У 2023 році американські військові сповістили про плани розробити B61-13, передусім як заміну варіанту B61-7. Раніше планувалося, що B61-12 замінить B61-7, а також версії B61-3 і B61-4. Бомби B61 є найстарішим сімейством американських ядерних гравітаційних бомб.

– Завод Пантекс завершив виробництво першої одиниці ядерної гравітаційної бомби B61-13, призначеної для посилення гнучкості і надійності американських ядерних сил стримування. Ця важлива віха для американських ядерних запасів була завершена на рік раніше запланованого терміну! – наголосили у Міністерстві енергетики США.

На заводі Пантекс (Pantex) у Техасі збирають і розбирають американську ядерну зброю, а також здійснюють нагляд за випробуваннями. Пантекс перебуває під наглядом Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA) Міністерства енергетики США, яка керує розробкою нових і вдосконалених ядерних озброєнь і підтримує наявні американські ядерні запаси.

Що відомо про ядерну бомбу B61-13

З огляду на опубліковані фотографії, нова бомба B61-13 має практично ідентичний вигляд до B61-12. Зокрема, бомба B61-13 має такий самий хвостовий комплект з інерціальною навігаційною системою (INS), як і на B61-12.

Крім того, B61-13 має такі ж сучасні засоби захисту, безпеки і точності, як і B61-12. Водночас B61-13 найбільше відрізняється від B61-12 своєю потужністю.

Всі варіанти B61 – це так звана зброя dial-a-yield, яка може бути налаштована на детонацію з різним ступенем вибухової сили. Хоча точні дані засекречені, американський уряд заявив, що максимальна потужність B61-13 буде відповідати попередній версії B61-7 – її максимальна потужність становить від 340 до 360 кілотонн. Максимальна потужність ядерної бомби B61-12 становить 50 кілотонн.

B61-7 є однією з найпотужніших ядерних гравітаційних бомб у арсеналі США.

Ядерна бомба B61-13 призначена лише для військового використання у США, на відміну від B61-12, яку союзники по НАТО можуть використовувати в рамках угод про спільне використання ядерної зброї, якщо отримають відповідний дозвіл.

Ядерні бомби B61-12 можуть нести американські винищувачі F-15E Strike Eagle та F-35A Joint Strike Fighter, а от бомба B61-13 буде зарезервована для використання в малопомітних бомбардувальниках B-2 Spirit і майбутніх бомбардувальниках-ракетоносцях B-21 Raider.

Американські бомбардувальники B-52 більше не сертифіковані для скидання ядерних гравітаційних бомб будь-якого типу, хоча вони все ще здатні запускати крилаті ракети з ядерними боєголовками.

Розширення ядерного арсеналу у світі

На сьогодні відомо, що на додаток до нових підземних об’єктів командування і управління, Китайська народно-визвольна армія за останні роки побудувала величезні поля нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет. Китай також має підземну базу підводних човнів і багато аеродромів з кавернозними залізобетонними ангарами.

Фото: NNSA

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