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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Трамп хоче втягнути Папу Римського в переговори між Україною і РФ

Папа римський Лев
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп прагне залучити нового Папу Римського Льва XIV у ролі посередника для переговорів між Україною та Росією.

Трамп втягує Папу Римського в переговори

Як пише Bloomberg, Дональд Трамп заявив, що Ватикан буде дуже зацікавлений у проведенні переговорів. На думку президента США, цей процес має розпочатися.

Раніше Ватикан запропонував участь Святого Престолу в переговорах. Папа Римський Лев XIV нещодавно зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

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Святий Престол уже допомагав у вирішенні конфліктів у світі, зокрема у прискоренні нормалізації відносин між США та Кубою у 2014 році, вирішенні територіального спору між Чилі та Аргентиною у 1978 році, який довів дві країни до межі війни.

Крім цього, Ватикан брав активну участь у спробах досягти миру між Ізраїлем та Палестиною.

Італія готова прийняти переговори, якщо це буде необхідно, заявили обізнані з цим питанням дипломати. Але деякі проблеми залишаються невирішеними, через що Росія мож відмовитися брати участь у таких переговорах.

Зокрема, Італія надавала рішучу підтримку саме Україні протягом повномасштабної війни, а також запровадила санкції проти Росії разом з іншими країнами Європи.

Рим також є учасником Міжнародного кримінального суду – це означає, що візит російського диктатора Володимира Путіна на територію країни може призвести до арешту.

Сигнал Трампа про те, що він може відмовитися від процесу, стурбував європейців, які переживають через те, що президент США дозволяє Путіну виграти час.

– Я думаю, що щось станеться. Якщо ні, то я просто відступлю. Їм доведеться продовжувати. Це європейська ситуація. Вона мала б залишатися європейською ситуацією, – сказав Трамп у Білому домі після розмови з Путіним.

Нещодавно прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні приймала Джей Ді Венса та президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у Римі для обговорення питань торгівлі та безпеки.

Це була друга відома зустріч цих двох осіб з моменту повернення Трампа до влади на тлі напружених відносин.

Мелоні сказала, що переговори були конструктивними. Вона висловила сподівання, що це ознаменує початок нової ери в дипломатії між США і ЄС.

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