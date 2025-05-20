Трамп після переговорів: Зеленський – сильний хлопець, із ним нелегко

Україна готова до припинення вогню та мирних переговорів, але чи достатньо для цього докладає зусиль, стане відомо невдовзі.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.

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Трамп – про переговори 19 травня

Дональд Трамп переконаний: українці готові до припинення вогню та мирних переговорів.

Однак після того як журналісти попросили очільника США оцінити зусилля України на цьому шляху, Дональд Трамп зауважив, що йому потрібен час для висновків.

– Я міг би краще відповісти на це питання за два-чотири тижні, тому що зараз не можу відповісти ствердно. Зеленський – сильний хлопець, із ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Сподіваюся, за два-чотири тижні я відповім, що він хоче розв’язати цю проблему, – сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, що 19 травня президент США Дональд Трамп провів низку переговорів задля завершення війни Росії проти України.

Майже дві години очільник Сполучених Штатів говорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами Трампа, під час розмови з главою Кремля вдалося домовитися, що Україна та Росія негайно почнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Перед та після спілкування з Путіним Дональд Трамп говорив із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час другої розмови за підсумками переговорів із Путіним до Трампа та Зеленського приєдналися президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До слова, Володимир Путін після розмови з Трампом відкинув ідею безумовного припинення вогню, заявивши, що Москва відкрита до обговорення певного “меморандуму” з Україною, який містив би й питання припинення бойових дій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ABC News

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