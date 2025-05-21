Дрони атакували Московську область: у столиці РФ закривали аеропорти

У середу, 21 травня, в Московській області пролунали вибухи – регіон атакували безпілотники, які летіли на столицю Росії.

Атака дронів на Москву 21 травня

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито відбила атаку трьох безпілотників, які летіли на столицю.

– Силами ППО Міноборони відбито атаку трьох безпілотників, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб, – написав він у Telegram.

Собянін не розповів про наслідки вибухів під Москвою.

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У соцмережах пишуть, що дрони бачили неподалік аеропорту Домодєдово.

Як повідомляють у Telegram-каналі Astra, через атаку дронів тимчасово було обмежено роботу великих московських аеропортів: Домодєдово, Шереметьєво та Жуковського. Також раніше тимчасово не працювали аеропорти у Володимирі, Іваново та Калузі.

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