Корабель тіньового флоту РФ здійснив маневри біля кабелю в Балтійському морі – Туск

У Балтійському морі підсанкційний танкер здійснив підозрілі маневри поблизу електрокабелю, що з’єднує Польщу та Швецію.

Про це в середу, 21 травня, повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.

Зафіксовано підозрілі маневри корабля РФ у Балтійському морі

За словами прем’єра, танкер належить так званому тіньовому флоту Росії і перебуває під санкціями. Судно здійснило підозрілі маневри поблизу силового кабелю.

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– Після успішного втручання наших військових судно відплило в один із російських портів, – написав Туск.

На місце інциденту направили польське судно Heweliusz.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш уточнив, що танкер діяв не в польських територіальних водах, але перебував безпосередньо над підводними силовими кабелями, які належать польському енергетичному оператору PSE, пише tvn24.

– У нас була ситуація, коли після донесення і розвідки ми помітили корабель, танкер, який нещодавно був занесений до списку кораблів тіньового флоту, – сказав він на пресконференції в середу.

Міністр зазначив, що оперативний командувач миттєво дав наказ застосувати відповідні дії. За його словами, відбулося ефективне стримування.

У четвер, 22 травня, у Центрі морських операцій, який розташований у військово-морському порту Гдині, відбудеться термінова нарада за участю польського прем’єра.

Міністр оборони також додав, що після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО Балтійське море стало ключовим морським районом, де фіксують дедалі більше інцидентів, зокрема обриви кабелів і диверсії.

– Будь-яка подібна атака, будь-яка подібна можливість викличе рішучу відповідь з боку Польщі та Північноатлантичного альянсу, – запевнив Косиняк-Камиш.

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