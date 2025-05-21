США не можуть розв’язати всі світові проблеми: Рубіо назвав пріоритети Білого дому

Сполучені Штати Америки не можуть розв’язувати всі проблеми, які відбуваються у світі. Адміністрація Білого дому прагне сконцентруватися на внутрішній ситуації.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Сенаті.

Рубіо про пріоритети США

За словами Рубіо, у світі дійсно відбуваються жахливі речі, але США нібито варто стати на захист національних інтересів.

Зараз дивляться

– Америка не може вирішити кожну з них. Що нам потрібно зробити? Розставити пріоритети в нашій зовнішній політиці в тих сферах, які відповідають національним інтересам, – стверджує Рубіо.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що не планує запроваджувати нові санкції проти Росії. За його словами, це рішення залежатиме від подальшої поведінки Кремля.

На думку Трампа, нинішній період війни Росії проти України є надзвичайно важливим. Президент США нагадав, що кілька днів тому провів тривалу розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело : AP News

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