Трамп неправильно оцінив свій вплив на Путіна – глава Міноборони Німеччини

Американський президент Дональд Трамп неправильно оцінив свій вплив на кремлівського диктатора Володимира Путіна, вважає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Про це повідомляє Reuters.

Розмова Трампа з Путіним

Таку думку Пісторіус висловив після того, як телефонна розмова між Трампом та Путіним не призвела до прогресу в мирних переговорах щодо України, що змусило Європу оголосити про нові санкції проти Росії.

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Перед розмовою Трамп і Зеленський мали короткий телефонний дзвінок. Тоді Зеленський попросив вимагати від РФ негайного припинення вогню, пригрозити новими санкціями й не пропонувати жодних поступок Путіну без консультацій з Україною.

– Я підозрюю, що він (Трамп, – Ред.) неправильно оцінив свою переговорну позицію, – сказав Борис Пісторіус.

Європейський Союз зараз працює над наступним пакетом санкцій проти Росії. Борис Пісторіус поки не знає, чи приєднається Вашингтон до нього.

Нагадаємо, 19 травня президент Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну. Розмова тривала понад дві години. Сторони говорили про мирне врегулювання війни. За даними пропагандистських ЗМІ Росії, Путін та Трамп обговорили обмін ув’язненими у форматі дев’ять американців на дев’ять росіян. Про тимчасове припинення вогню в Україні не йшлося.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати розробили всеосяжний мирний план щодо завершення війни в Україні, який складається з 22 пунктів. І перший пункт – це повне припинення вогню.

Варто зауважити, що більшість американців теж погоджуються, що Трамп недостатньо тисне на російського диктатора. Так, за даними опитування, проведеного Harvard CAPS/Harris Poll, 59% опитаних вважають, що Дональд Трамп був недостатньо жорстким з Володимиром Путіним і росіянами.

Джерело : Reuters

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