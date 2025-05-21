Трамп сказав Зеленському, що Україна та РФ мають самі знайти рішення щодо війни – NYT

У понеділок, 19 травня, Трамп мав телефонну розмову із Путіним. Після президент США поспілкувався із президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами й наголосив, що Росія та Україна повинні самі знайти рішення щодо війни.

Про це пише видання The New York Times.

Крім того, Дональд Трамп відмовився від власних погроз приєднатися до європейської кампанії тиску на РФ, яка передбачала б нові санкції, зазначили шість посадовців, які були знайомі з дискусією. Дональд Трамп є прихильником фінансового тиску: він регулярно погрожує митними тарифами і санкціями як союзникам, так і супротивникам.

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Видання зазначає, що Путін у понеділок від розмови з Трампом отримав саме те, чого хотів: не лише припинення американського тиску, але й створення глибокої тріщини всередині Організації Північноатлантичного договору (НАТО), між американцями та їхніми традиційними європейськими союзниками, які заявляють, що все одно продовжуватимуть запроваджувати санкції.

– Політика від початку роботи адміністрації Трампа полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву, Україну, а не на агресора, Росію. Мир за будь-яку ціну – це зовсім не мир, а умиротворення, – написала колишня посол США в Україні Бріджит Брінк.

Санкції США проти РФ

Чиновник Білого дому заявив The New York Times, що додаткові санкції проти Росії перешкоджатимуть розвитку бізнесу, а президент хоче максимізувати економічні можливості для американців.

Американські посадовці та держсекретар Марко Рубіо раніше наголосили, що чинні санкції проти Росії, в основному запроваджені з 2022 року, залишаються чинними, як і обмін розвідданими з Україною. Крім того, Україна все ще отримує зброю від Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Проте підтекст розмови Трампа із Зеленським та європейськими лідерами полягає в тому, що епоха американських витрат дипломатичної енергії, нової зброї для України та економічних санкцій проти Росії швидко добігає кінця. Кілька європейських чиновників зробили висновки після тієї розмови із Трампом, що Сполучені Штати навряд чи найближчим часом посилять фінансовий тиск на Путіна.

Відмова від посилення санкцій є розворотом у риториці Трампа, адже раніше він наголошував саме на цьому виді тиску, щоб змусити РФ до перемир’я.

Але після телефонної розмови Трампа з Путіним у понеділок ці зобов’язання випарувалися, наголошує The New York Times. Американський президент відмовився, як публічно, так і в розмові з європейськими лідерами, відповідати на це питання. Але українцям і європейцям зрозуміло, що російський лідер не пішов на жодні поступки Трампу, окрім переговорів.

Джерело : NYT

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