Виявили лише минулого тижня: у Байдена заперечили приховування онкології

Речник 46-го президента США Кріс Мігер спростував чутки про приховування хвороби Джо Байдена.

Він заявив, що колишньому американському лідеру діагностували рак простати лише минулого тижня. Про це пише The New York Times.

У Байдена відповіли на чутки про приховування онкології

За словами Мігера, востаннє Байден здавав аналіз на простат-специфічний антиген, який є найбільш поширеним способом діагностики раку простати, у 2014 році.

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На запитання про те, чому Байден не проходив регулярні обстеження під час свого президентства, речник не відповів. Водночас деякі медичні експерти не рекомендують проводити скринінг на ПСА чоловікам старше 70 років.

Нагадаємо, що у Джо Байдена, якому нині 82 роки, діагностували агресивну форму раку простати. Хвороба вже поширилися на кістки. Про це стало відомо у неділю, 18 травня.

У понеділок Дональд Трамп прокоментував діагноз Байдена, припустивши, що хворобу приховували від громадськості під час його перебування на посаді президента США. Американський лідер назвав це “дуже сумною ситуацією”.

– Це може зайняти роки, щоб досягти такого рівня небезпеки. Послухайте, це дуже, дуже сумна ситуація, і я відчуваю себе дуже погано через це, і я думаю, що люди повинні спробувати з’ясувати, що сталося, – сказав Трамп.

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