ЄС погодив інструмент SAFE: до €150 млрд на оборонну промисловість

Європейський Союз погодив створення нового фінансового інструменту під назвою SAFE (Supporting Ammunition for Europe), який дозволить залучити до €150 млрд для зміцнення оборонної промисловості країн-членів.

ЄС запускає інструмент SAFE для інвестицій в оборону

Про це 21 травня повідомили на офіційній сторінці польського головування у Раді ЄС.

– Маємо домовленість щодо SAFE. Що більше ми інвестуємо в озброєння наших армій, то краще зможемо стримувати тих, хто бажає нам нашкодити, — зазначено в заяві.

Ініціативу також прокоментував президент Європейської ради Антоніу Кошта, назвавши її важливим кроком до сильнішої Європи.

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– Це виконання зобов’язань, які взяли на себе лідери ЄС у березні. Ініціатива допоможе країнам-членам спільно інвестувати у європейську оборону, посилюючи нашу спільну безпеку, — наголосив він.

The agreement on the #SAFE loan instrument reached today by @POLAND25EU is an important step toward a stronger Europe. It delivers on the commitments made by EU leaders in March, helping member states invest jointly in European defence and strengthening our shared security. — António Costa (@eucopresident) May 21, 2025

Як повідомляли джерела в Брюсселі, ухвалення інструменту очікувалося саме 21 травня.

Угода передбачає, що держави-члени зможуть за національними планами звертатися по фінансування, яке залучатиметься на ринках капіталу, щоб оперативно нарощувати інвестиції в сектор безпеки та оборони.

В Єврокомісії окремо уточнили, що українські підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть брати участь в ініціативі на рівних правах з виробниками з країн ЄС.

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