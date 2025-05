ЄС погодив інструмент SAFE: до €150 млрд на оборонну промисловість

Європейський Союз погодив створення нового фінансового інструменту під назвою SAFE (Supporting Ammunition for Europe), який дозволить залучити до €150 млрд для зміцнення оборонної промисловості країн-членів.

Про це 21 травня повідомили на офіційній сторінці польського головування у Раді ЄС.

Ініціативу також прокоментував президент Європейської ради Антоніу Кошта, назвавши її важливим кроком до сильнішої Європи.

– Це виконання зобов’язань, які взяли на себе лідери ЄС у березні. Ініціатива допоможе країнам-членам спільно інвестувати у європейську оборону, посилюючи нашу спільну безпеку, — наголосив він.

The agreement on the #SAFE loan instrument reached today by @POLAND25EU is an important step toward a stronger Europe. It delivers on the commitments made by EU leaders in March, helping member states invest jointly in European defence and strengthening our shared security.

— António Costa (@eucopresident) May 21, 2025