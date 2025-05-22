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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Атака дронів на Москву: мер Собянін рахував “знищені” БпЛА до ранку

дрон бпла
Фото: Pixabay

Атака дронів на Москву тривала понад 16 годин.

Атака дронів на Москву: що відомо

Міський голова російської столиці Сергій Собянін почав рахувати “знищені” безпілотники ще вдень 21 травня.

Перше повідомлення про “відбиття атаки трьох безпілотників” від мера Москви з’явилося о 13:18 21 травня.

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До опівночі Собянін ще вісім разів виходив на зв’язок.

За той час мер Москви нарахував 27 “ліквідованих” дронів.

Не замовкав Telegram-канал Сергія Собяніна й до ранку 22 травня.

За ніч мер Москви повідомив ще про 26 “знищених” дронів.

Слід зауважити, що така сама активність була й на каналі представника Росавіації Артема Кореняко.

Речник оголошував то про запровадження обмежень у столичних аеропортах, то про їхнє скасування.

У Міноборони РФ статистику “ліквідованих” дронів ще не оприлюднювали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 184-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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