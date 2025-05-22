Атака дронів на Москву: мер Собянін рахував “знищені” БпЛА до ранку
Атака дронів на Москву тривала понад 16 годин.
Атака дронів на Москву: що відомо
Міський голова російської столиці Сергій Собянін почав рахувати “знищені” безпілотники ще вдень 21 травня.
Перше повідомлення про “відбиття атаки трьох безпілотників” від мера Москви з’явилося о 13:18 21 травня.
До опівночі Собянін ще вісім разів виходив на зв’язок.
За той час мер Москви нарахував 27 “ліквідованих” дронів.
Не замовкав Telegram-канал Сергія Собяніна й до ранку 22 травня.
За ніч мер Москви повідомив ще про 26 “знищених” дронів.
Слід зауважити, що така сама активність була й на каналі представника Росавіації Артема Кореняко.
Речник оголошував то про запровадження обмежень у столичних аеропортах, то про їхнє скасування.
У Міноборони РФ статистику “ліквідованих” дронів ще не оприлюднювали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 184-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.