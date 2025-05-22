Британський суд в останню мить заборонив передання островів Чагос Маврикію: причина

Британський суд заблокував передання Маврикію суверенітету над спірними островами Чагос. Це сталося за кілька годин до того, як у четвер мала бути підписана відповідна угода.

Про це повідомляє агентство AP News.

Питання архіпелагу Чагос

У жовтні 2024 року Велика Британія погодилася передати Маврикію архіпелаг в Індійському океані. На одному з островів Дієго-Гарсія розташована військово-морська база США та Британії для кораблів та авіації. Очікувалося, що Лондон орендуватиме базу терміном щонайменше на 99 років.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа, з якою були проведені консультації, надала своє схвалення, але завершення угоди затягнулося через переговори про вартість, які відбулися в останню хвилину.

Угода мала бути підписана прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і лідером Маврикію Навіном Рамгуламом на віртуальній церемонії в четвер вранці.

Але на кілька годин раніше у четвер суддя Високого суду наклав судову заборону, призупинивши підписання угоди.

Причиною став позов двох жінок із народу чагосців, які представляють корінних жителів островів, що були виселені десятиліття тому, щоб звільнити місце для американської бази.

Жінки, які є громадянками Великої Британії, побоюються, що після того, як Маврикій поверне суверенітет над островами, то їм буде ще важче повернутися.

У підсумку суддя Високого суду Джуліан Гус тимчасово заборонив уряду Британії робити будь-які “остаточні або юридично обов’язкові кроки для завершення переговорів щодо можливої передачі Британської території в Індійському океані, також відомої як архіпелаг Чагос, іноземному уряду”.

Острови Чагос перебувають під британським контролем з 1814 року. Британія відокремила острови від Маврикія, колишньої британської колонії, у 1965 році, за три роки до здобуття Маврикієм незалежності.

Упродовж семи років у 60-70-х роках Британія примусово виселила з островів все місцеве населення.

Джерело : AP News

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