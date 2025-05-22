Грем: Путін уникає справжніх переговорів – так вважає більшість Сенату

Переважна більшість членів Сенату США вважає, що російський диктатор Володимир Путін уникає справжніх переговорів про завершення війни в Україні, сподіваючись, що з часом Вашингтон та його союзники розійдуться.

Про це заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Більшість Сенату США не вірить Путіну

– Це було б серйозним прорахунком, який може вплинути на Китай та інші країни, які продовжують підтримувати економіку Путіна, що базується на нафті, – написав він у мережі Х.

Грем згадав про свою зустріч з послом Китаю в США Се Феном, під час якої обговорили низку нагальних глобальних питань, включно з торгівлею та війною між Росією та Україною.

Зараз дивляться

– Посол нагадав мені, що позиція Китаю з самого початку полягала у досягненні миру через діалог, і я сказав йому, що погоджуюся з цією концепцією. Я сподіваюся, що ми зможемо мати справжній діалог, який був недосяжним, коли йшлося про Путіна. Поєднання припинення вогню зі щирими переговорами може призвести до гідного та справедливого миру, – вважає сенатор.

Він додав, що Дональд Трамп має рацію щодо необхідності припинити це кровопролиття.

Напередодні посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що американський законопроєкт щодо посилення санкцій проти РФ має вже 81 співавтора від обох партій.

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