Конституційний суд Румунії відмовився скасувати результати виборів на вимогу Сіміона
Конституційний суд Румунії на засіданні 22 травня відхилив клопотання лідера Альянсу за Союз румунів Джордже Сіміона про скасування результатів президентських виборів.
Суд відхилив вимогу Сіміона і затвердив результати виборів
– Після обговорення Конституційний суд одностайно відхилив вимогу про скасування виборів як необґрунтовану, – мовиться у повідомленні на сайті суду.
Судді обговорили клопотання Сіміона про анулювання виборів на посаду президента Румунії, проте не знайши порушень процедури обрання лідера країни у другому турі голосування, який відбувся 18 травня.
Згодом Конституційний суд Румунії на цьому ж засіданні офіційно затвердив результати президентських виборів, назвавши Нікушора Дана переможцем.
У понеділок, 26 травня, опівдні новообраний президент Румунії складе присягу.
Попре те, що раніше лідер Альянсу за Союз румунів Джордже Сіміон публічно визнав поразку, у вівторок він звернувся до Конституційного суду Румунії з вимогою анулювати результати голосування.
Після підрахунку 100% протоколів на президентських виборах у Румунії переміг прозахідний політик – мер Бухареста Нікушор Дан, набравши 53,6% голосів.