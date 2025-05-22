Підриває цінності ЄС: євродепутати закликають перекрити фінансування Угорщини

Група депутатів Європейського парламенту звернулась до Брюсселя із закликом припинити фінансову підтримку Угорщини, звинувативши уряд країни у систематичному порушенні цінностей ЄС.

Євродепутати закликають зупинити фінансування Угорщини

Ініціатива, оформлена у відкритому листі, надійшла на тлі чергового загострення відносин між Будапештом і Євросоюзом.

Про це повідомляє LRT та Delfi.

Зараз дивляться

У документі, який підписали 26 євродепутатів, йдеться про «подальшу тривожну регресію» з боку Угорщини. Серед ключових претензій — обмеження громадянських свобод, спроби підірвати незалежність судової системи та придушення критики на адресу уряду.

Особливе занепокоєння депутатів викликали останні законодавчі ініціативи, зокрема заборона ЛГБТ-парадів у столиці та інші кроки, які, на думку авторів листа, несумісні з цінностями Європейського Союзу.

– Продовжувати фінансувати корумпований режим, який відкрито підриває європейські цінності, — неприйнятно. Тому ми закликаємо негайно припинити будь-яке фінансування Угорщини, використовуючи всі доступні правові інструменти, — йдеться в листі.

Ініціатором звернення виступила фракція Зелених, а до підписантів також долучилися представники Європейської народної партії, фракцій Оновимо Європу та соціал-демократів.

Під керівництвом прем’єр-міністра Віктора Орбана Угорщина вже давно має напружені стосунки з Брюсселем.

У 2022 році Європейська комісія ухвалила рішення заморозити для Будапешта близько 22 мільярдів євро, хоча згодом частину коштів було розблоковано — що, у свою чергу, викликало нові суперечки в політичному середовищі ЄС.

Ще у 2018 році проти Угорщини була розпочата процедура за статтею 7 Договору про ЄС через порушення принципів правової держави, однак вона так і не просунулась через розбіжності між державами-членами.

Крім того, Угорщина неодноразово блокувала санкції проти російських олігархів та військових, що змусило низку країн, зокрема Німеччину, ініціювати перегляд правил голосування в Раді ЄС — із переходом від одноголосності до голосування більшістю.

У березні євродепутати від проєвропейської партії Volt звернулись із пропозицією повністю позбавити Угорщину права голосу в структурах ЄС — як відповідь на її систематичні блокування важливих для Євросоюзу рішень.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.