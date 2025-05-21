США мають варіанти для посилення санкцій проти РФ, якщо це буде потрібно – Рубіо
Сполучені Штати Америки мають варіанти для посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, якщо не спрацюють спроби досягти миру в Україні через переговори.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу перед парламентом.
Рубіо про варіанти для посилення санкцій проти РФ
– Я думаю, що президент чітко дав зрозуміти, що він має варіанти посилення санкцій проти Росії, якщо це буде необхідно, – сказав держсекретар США.
За його словами, президент США Дональд Трамп хоче, щоб росіяни погодилися на мирну угоду.
Рубіо зазначив, що санкції – це спроба заохотити російського диктатора Володимира Путіна досягти миру, якщо це не вдасться зробити шляхом переговорів.
Держсекретар США розповів, що Трамп публічно заявив про те, що він чудово обізнаний з можливими варіантами руйнівних санкцій.
Нещодавно посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що американський двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії з моменту його запровадження вже має 81 співавтора.