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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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США мають варіанти для посилення санкцій проти РФ, якщо це буде потрібно – Рубіо

Марко Рубіо
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки мають варіанти для посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, якщо не спрацюють спроби досягти миру в Україні через переговори.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу перед парламентом.

Рубіо про варіанти для посилення санкцій проти РФ

– Я думаю, що президент чітко дав зрозуміти, що він має варіанти посилення санкцій проти Росії, якщо це буде необхідно, – сказав держсекретар США.

За його словами, президент США Дональд Трамп хоче, щоб росіяни погодилися на мирну угоду.

Зараз дивляться

Рубіо зазначив, що санкції – це спроба заохотити російського диктатора Володимира Путіна досягти миру, якщо це не вдасться зробити шляхом переговорів.

Держсекретар США розповів, що Трамп публічно заявив про те, що він чудово обізнаний з можливими варіантами руйнівних санкцій.

Нещодавно посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що американський двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії з моменту його запровадження вже має 81 співавтора.

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Дональд Трамп, Марко Рубіо, Санкції проти Росії, США-Росія
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