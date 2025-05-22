Трамп вперше визнав, що Путін не хоче миру, і назвав причину – WSJ

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови 19 травня сказав європейським лідерам, що Володимир Путін не готовий припинити війну в Україні, оскільки вважає, що перемагає на полі бою.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на три джерела, обізнані з деталями розмови.

Трамп визнав, що Путін не хоче припиняти війну

Це вперше американський лідер визнав те, що в ЄС вже давно знали про російського диктатора. Проте досі не підтримав посилення санкцій проти РФ. Раніше Трамп часто говорив публічно, що вірить у те, що Путін щиро прагне миру.

Зараз дивляться

За словами співрозмовників, у неділю перед розмовою з Путіним президент США також розмовляв з європейськими лідерами і натякнув на можливість запровадження санкцій у разі відмови Росії від припинення вогню.

Проте у понеділок він знову змінив позицію і не був готовий до таких дій, заявивши, що хоче швидко розпочати переговори на нижчому рівні між Росією та Україною у Ватикані.

– Хоча ці зусилля, зрештою, не увінчалися успіхом і не змусили Трампа зробити це за допомогою додаткових санкцій, європейці побачили певний позитивний результат. Цей процес допоміг усім, включно з Трампом, зрозуміти позицію Путіна: він не бажає припиняти війну на даному етапі, – пише WSJ.

Чи будуть переговори у Ватикані

У цій же розмові з лідерами ЄС Трамп повідомив, що відправить держсекретаря Марко Рубіо і спецпосланця Кіта Келлога на переговори, які очікуються у Ватикані. Проте досі не визначився щодо ролі США.

За даними видання, деякі учасники розмови наполягали, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має бути безумовне припинення вогню, проте Трамп заявив, що йому не подобається слово “безумовне”.

Він наголосив, що ніколи не використовував цей термін, хоча 8 травня закликав до 30-денного припинення вогню у своєму дописі у мережі Truth Social.

Зрештою, європейці погодилися відмовитися від використання цього прикметника.

Очікується, що переговори у Ватикані розпочнуться в середині червня.

Днями Папа Римський Лев XIV заявив про готовність прийняти у Ватикані наступний раунд переговорів між Україною та Росією щодо завершення війни.

Джерело : The Wall Street Journal

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