У Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю: що відомо

Внаслідок стрілянини поблизу Єврейського музею у Вашингтоні ввечері 21 травня вбито двох співробітників посольства Ізраїлю у США.

Про це повідомила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у мережі Х.

– Ми активно ведемо розслідування і працюємо над тим, щоб отримати більше інформації, щоб поділитися нею, – написала вона і пообіцяла, що вбивцю буде притягнуто до відповідальності.

Washington, D.C. – developing story, active shooter involvement outside The Capital Jewish Museum. 10:36 PM — details to come. @alanhenney pic.twitter.com/wdAPzQLRPQ

