У Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю: що відомо

Внаслідок стрілянини поблизу Єврейського музею у Вашингтоні ввечері 21 травня вбито двох співробітників посольства Ізраїлю у США.

Про це повідомила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у мережі Х.

Вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні

– Ми активно ведемо розслідування і працюємо над тим, щоб отримати більше інформації, щоб поділитися нею, – написала вона і пообіцяла, що вбивцю буде притягнуто до відповідальності.

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Washington, D.C. – developing story, active shooter involvement outside The Capital Jewish Museum. 10:36 PM — details to come. @alanhenney pic.twitter.com/wdAPzQLRPQ — Anthony Peltier (@_anthonypeltier) May 22, 2025

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон назвав вбивство огидним актом антисемітського тероризму і висловив упевненість, “що влада США вживе рішучих заходів проти тих, хто несе відповідальність за цей злочинний акт”.

Начальниця поліції Вашингтона Памела Сміт заявила на брифінгу, що підозрюваний у злочині – 30-річний Еліас Родрігес з Чикаго – під час затримання вигукував “Вільна Палестина”.

За її словами, стрілець відкрив вогонь із пістолета у бік співробітників посольства, коли вони виходили з музею. Загиблі – чоловік та жінка, які збиралися одружитися.

Сміт сказала, що після стрілянини підозрюваний увійшов до музею, де його затримала охорона.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття сім’ям загиблих, назвавши ці вбивства проявом антисемітизму.

– Ненависті та радикалізму немає місця в США! Так сумно, що такі речі можуть відбуватися! – написав він у своїй соцмережі.

Джерело : NBC News

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