Європарламент схвалив підвищення мит на агропродукцію з РФ та Білорусі

Депутати Європарламенту 22 травня підтримали підвищення на 50% тарифів на добрива та деякі сільськогосподарські товари з Росії та Білорусі, прагнучи зменшити залежність ЄС від цих країн.

Відповідну пропозицію Єврокомісії у першому читанні схвалили 411 євродепутатів, 100 були проти і 78 утрималися, повідомляється на сайті Європарламенту.

Підвищення мит на товари з РФ та Білорусі: Європарламент зробив перший крок

Йдеться про продукцію, яка до цього не обкладася додатковими митними зборами – цукор, оцет, борошно та корми для тварин з РФ та Білорусі.

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Також передбачається запровадження 6,5% мит на добрива, що імпортуються з Росії та Білорусі, плюс додаткові збори у розмірі від €40 до €45 за тонну протягом 2025-2026 років.

До 2028 року ці тарифи зростуть до €430 за тонну.

В ЄС вважають доходи від продажу російських і білоруських добрив прямим внеском у війну проти України, тому запропоновані заходи допоможуть запобігти використанню європейського ринку для фінансування військової машини РФ.

Крім того, пропозиція сприятиме збільшенню виробництва добрив в ЄС, яке постраждало від дешевого російського імпорту, і водночас дасть фермерам час на адаптацію.

Тепер за постанову про підвищення мит має проголосувати рада ЄС.

Вона набуде чинності після публікації в Офіційному віснику.

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