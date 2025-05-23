Москву продовжили атакувати дрони: скільки БпЛА летіли до столиці Росії

23 травня столицю Росії Москву вкотре атакували дрони.

Атака на Москву вночі проти 23 травня: що відомо

Слід зауважити, що перша серія атак на Москву тривала з 13:18 21 травня до 05:30 22 травня.

Після п’ятигодинної перерви російській протиповітряній обороні знову була робота.

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Уже о 10:21 22 травня мер російської столиці Сергій Собянін відновив підрахунок буцімто знищених дронів.

До опівночі 23 травня Собянін нарахував 25 таких безпілотників.

Ще дев’ять БпЛА, стверджує мер Москви, приземлили майже до третьої ночі 23 травня.

Увесь цей час у Росавіації то запроваджували, то скасовували обмеження для польотів.

У столичному аеропорті Внуково зрештою дозволили польоти о 02:47, а в Домодєдово та Жуковському ще за пів години.

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