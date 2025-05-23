У російському Єльці дрони атакували завод Енергія, де виготовляють батареї до БпЛА

Уночі 23 травня дрони атакували завод Енергія в Липецькій області РФ.

Атака на завод Енергія 23 травня: що відомо

Дрони в небі над Липецькою областю РФ з’явилися о першій ночі 23 травня.

Менше ніж за годину губернатор Ігор Артамонов уже звітував про “придушення БпЛА”.

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Щоправда, очільник області зазначив, що у промисловій зоні сталося займання через падіння уламків.

Після цього там почалася евакуація.

Також Артамонов попередив, що в місті можуть тимчасово обмежити роботу мобільного інтернету задля “більш ефективного захисту від БпЛА”.

Який саме об’єкт охопило вогнем, Артамонов не деталізує.

Однак замість нього це зробили місцеві.

Очевидці стверджують, що було щонайменше 10 вибухів у повітрі та кілька прильотів по заводу Енергія.

Невдовзі Артамонов знову вийшов на зв’язок, щоб спростувати інформацію про витік небезпечних речовин після пожежі.

Заявив губернатор також про вісім постраждалих осіб у промисловій зоні та падіння уламків на житловий будинок.

Що відомо про завод Енергія в Липецькій області

Завод Енергія в Липецькій області – це найбільше в Росії підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

Продукція заводу широко використовується в різних секторах, зокрема в оборонній промисловості, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному комплексі.

Так, липецький завод Енергія виготовляє акумулятори, зокрема до БпЛА, а також батареї для авіації та флоту.

Як писали в місцевих ЗМІ, виготовляють на заводі Енергія усе “від пальчикових батарей до джерел струму для ракет Булава та космічних апаратів”.

За даними видання Комерсант, торік завод Енергія наростив випуск товарної продукції майже вдвічі – в 1,7 раза.

Тоді генеральний директор ПАТ Енергія Олексій Низкоус, зазначав, що “тема “спеціальної військової операції” має для них особливе значення, а виконання держоборонзамовлення є пріоритетом.

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