Програма ЄС зі €150 млрд на оборону може стати проривом у підтримці України – Кубілюс

Європейський Союз запускає нову оборонну програму SAFE (Supporting Ammunition for Europe), яка передбачає виділення €150 млрд як позики. Ці гроші підуть на модернізацію оборонної сфери Європи, а також можуть стати “дуже важливим проривом” у військовій підтримці України.

Про це сказав колишній прем’єр-міністр Литви, перший комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс газеті The Guardian.

Програма SAFE може стати проривом у підтримці України

Оборонна програма стала відповіддю на можливе скорочення військової підтримки України з боку США. На думку комісара ЄС, багато країн – членів ЄС скористаються позиками для закупівлі озброєння, зокрема і для потреб України.

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Зазначається, що після затвердження угоди про позику, яке має відбутися наступного тижня, країни ЄС за пів року мають підготувати плани оборонних проєктів, які вони хочуть профінансувати.

В оборонних проєктах зможуть брати участь британські компанії. Це стало можливим завдяки новій угоді про безпеку між Великою Британією та ЄС, яку підписали в понеділок з ініціативи прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Очікується, що Євросоюз і Велика Британія підпишуть технічну угоду щодо SAFE, яка вимагатиме від Лондона сплати адміністративного збору, розмір якого ще не визначено. Водночас Британія не планує брати кредити, які передбачені для країн – членів ЄС.

Кубілюс підкреслив, що угода з Лондоном, укладена цього тижня, є стратегічно важливою і має велике значення для майбутньої безпеки Європи.

– Неможливо уявити архітектуру (європейської безпеки – Ред.), з одного боку, без Великої Британії, з іншого боку, без України, – сказав він, маючи на увазі реальну загрозу з боку Росії і те, що США можуть у майбутньому зосередитися на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

При цьому комісар сказав, що не варто ображатися на те, що США не хочуть постійно захищати Європу: Ми не можемо скаржитися на те, що 340 млн американців не готові вічно захищати 450 млн європейців від 140 млн росіян.

Тому, на його думку, Європа має домовитися зі США, як поділити обов’язки.

Кубілюс вважає, що країни Євросоюзу погодяться збільшити свої борги, щоб профінансувати оборонні витрати на €800 млрд, як це запропонувала Єврокомісія.

Наразі 15 країн, серед яких Німеччина і Польща, заявили, що готові скористатися послабленням бюджетних правил ЄС. Але деякі великі країни, такі як Франція, Італія та Іспанія, які вже мають велику заборгованість і дають Україні менше допомоги, не поспішають це робити. Тому деякі інсайдери в Брюсселі сумніваються, що вдасться зібрати всю потрібну суму.

Попри це, Кубілюс переконаний, що Європа зможе компенсувати скорочення допомоги від США.

Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, за три роки великої війни Європа вже надала Україні майже стільки ж військової допомоги, як і Сполучені Штати, а фінансової та гуманітарної – навіть більше. Щоб повністю замінити американську допомогу, Європі потрібно буде витрачати дещо більше – приблизно 0,21% свого ВВП.

Кубілюс поділився поширеною серед європейських політиків думкою, що спроби Трампа укласти угоду з Україною – це ілюзія, що Путін хоче миру. За його словами, справедливого миру можна досягти тільки силою.

Він також зазначив, що зміни у РФ можуть бути непередбачуваними. На його думку, Путін напав на Україну, бо боявся, що її прагнення до демократії може стати прикладом для самих росіян. Тому, як вважає Кубілюс, успіх України є для Путіна серйозною загрозою.

Джерело : The Guardian

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