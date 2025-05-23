США наполягають на виключенні Мединського з переговорної групи Росії – Bloomberg

Сполучені Штати виступають за те, щоб радник президента РФ Володимира Путіна – Володимир Мединський – більше не брав участі у переговорах із українською делегацією.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

США хочуть виключити Мединського з переговорів

Зараз американські офіційні особи перебувають на зв’язку з українською стороною, щоби сприяти організації нового раунду переговорів між Києвом і Москвою.

Зараз дивляться

– Вони також дають зрозуміти російським колегам, що хотіли б уникнути участі у зустрічі прихильників жорсткої лінії, таких як помічник Путіна Володимир Мединський, який очолював делегацію Москви в Стамбулі, – пише видання.

Раніше Українська правда з посиланням на джерела повідомляла, що Мединський на перемовинах у Стамбулі представляв делегацію РФ, яка прибула з документами, підготовленими ще під час перемовин 2022 року. Росіяни погрожували збільшити кількість додатків до угод у п’ять разів.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, присутній на цих переговорах, розповів, що Мединський вдавався до залякувань, що українська сторона сприйняла як психологічний тиск.

Мединський, зокрема, заявляв, що “Росія готова воювати вічно” та натякнув, що хтось з присутніх може втратити своїх близьких. За словами Кислиці, погрози не справили бажаного ефекту.

Що відомо про зустріч у Стамбулі

16 травня в Стамбулі відбулася перша за понад три роки зустріч між українською та російською делегаціями за посередництва Туреччини.

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що основними темами переговорів стали припинення вогню і обмін полоненими.

За його словами, обговорювався варіант обміну у форматі 1000 на 1000. Сторони почали формувати списки.

Умєров також повідомив, що наступним етапом має стати зустріч на рівні глав держав.

Як зазначив міністр закордонних справ Туреччини, делегації домовилися про наступну зустріч і передачу умов припинення вогню в письмовій формі.

До української делегації входили представники МЗС, Офісу президента, СБУ, розвідки та Генерального штабу. Її очолив міністр оборони Рустем Умєров.

Російська делегація мала нижчий рівень представництва – до Стамбула прибули помічник Путіна Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін і голова Головного управління Генштабу Ігор Костюков.

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