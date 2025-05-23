Росія намагається вивести США з мирного процесу щодо України – Сибіга

Росія намагається домогтися того, аби Сполучені Штати Америки вийшли з процесу переговорів щодо досягнення миру в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Україна потребує участі США у мирних переговорах

– Я не вірю в жодну безпекову інфраструктуру в Європі без США. Ми потребуємо залученості США. Ми вітаємо мирні зусилля США. Ми вітаємо мирні зусилля президента Трампа, – заявив Сибіга під час розмови з журналістами у п’ятницю в Києві.

Він нагадав про переговори, які відбулися 16 травня у Стамбулі, зазначивши, що до продовження тієї зустрічі не мають висуватися жодні додаткові умови.

– Жодних умов для продовження зустрічі в Туреччині бути не може, адже там була досягнута конкретна домовленість. Якщо відкинути всі псевдоісторичні роздуми з боку російської делегації, то ключовим стало перше – обмін військовополоненими. І він уже стартував, – наголосив міністр.

Зараз дивляться

Другим результатом перемовин, за словами очільника МЗС, стало узгодження поглядів на можливе перемир’я.

– Ми чекаємо, що російська сторона надасть своє бачення, концепцію і пропозиції стосовно майбутнього безумовного перемир’я. Зі свого боку ми також готуємо відповідне бачення і передамо його росіянам, – зазначив Сибіга.

Сибіга раніше говорив про те, що Україна хотіла б залучити Дональда Трампа до майбутньої зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 16 травня в Стамбулі пройшли перші переговори між українською та російською делегаціями.

Ключовими темами стали припинення вогню та обмін полоненими, зокрема розглядалася формула обміну у форматі 1000 на 1000.

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