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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Дрони знову атакували російський Єлець: під ударом міг бути завод Енергія

Атака на завод Енергія в Єльці Липецької області 24 травня 2025: що відомо про повторний удар
Фото: Факти ICTV

Уночі та вранці 24 травня жителі міста Єлець Липецької області РФ чули вибухи. Вони стверджують, що дрони знову атакували завод Енергія, де виготовляють батареї для БпЛА.

Атака на завод Енергія 24 травня

За повідомленнями видання ASTRA, цієї ночі жителі Єльця чули щонайменше п’ять вибухів у районі заводу Енергія, який напередодні також атакували безпілотники.

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Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив масовану атаку безпілотників та роботу по них ППО.

Він також заявив про падіння дронів у промисловій зоні Єльця.

За його словами, на місці працюють оперативні служби, але нібито минулося без жертв.

У Міноборони РФ стверджують, що за ніч і ранок 24 травня черговими засобами ППО знищено два БпЛА над територією Липецької області,

Напередодні, у ніч на 23 травня, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили завод Енергія, що у місті Єлець Липецької області, повідомили у Генштабі України.

Завод Енергія в Липецькій області вважається найбільшим підприємством РФ, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Його продукція використовується, зокрема, і в оборонній промисловості, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному комплексі.

Серед його продукції – акумулятори до БпЛА, а також батареї для авіації та флоту.

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