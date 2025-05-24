США у комюніке G7 несподівано засудили війну, яку Росія веде проти України

Міністри фінансів країн G7, зокрема США, у спільному комюніке засудили продовження жорстокої війни Росії проти України та пообіцяли посилити санкції проти Москви, якщо російський диктатор Володимир Путін і надалі зволікатиме з припиненням вогню.

Про це пише британська газета The Telegraph, зазначаючи, що документ ознаменував “значну зміну” в політиці адміністрації президента США Дональда Трампа.

США у комюніке G7 засудили війну РФ проти України

— Ми засуджуємо жорстоку війну Росії проти України і високо оцінюємо величезну стійкість українського народу та економіки, – заявили міністри фінансів G7 після триденного саміту в Банффі, Канада, в якому взяв участь міністр фінансів США Скотт Бессент.

У документі також йдеться, що країни G7 “залишаються відданими непохитній підтримці України у захисті своєї територіальної цілісності та права на існування, а також свободи, суверенітету і незалежності на шляху до справедливого і тривалого миру”.

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Видання пише, що ця заява суперечить попереднім позиціям Білого дому, які він займав на початку своїх “мирних зусиль”. Зокрема, раніше США не підтримали в ООН резолюцію, яка засуджує війну Росії проти України й вимагає від Москви виведення військ з української території.

У резолюції країни G7 підтвердили “рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні”. Крім того вони пообіцяли зберегти заморожені російські активи і вивчити нові каральні заходи.

— Якщо таке припинення вогню не буде узгоджено, ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій, — йдеться в заяві.

За даними The Telegraph, у Брюсселі комюніке зустріли з полегшенням, а один західний чиновник, який працює над політикою G7 щодо України, сказав: Слава Богу!

Фото: G7

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