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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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У Росії уражено хімкомбінат Азот, продукція якого використовується у ВПК

дрон бпла
Фото: Pixabay

Уранці 24 травня в російському місті Новомосковськ Тульської області сталася пожежа на хімічному заводі Азот. Це було наслідком атаки безпілотників.

Про це повідомили в Telegram-каналі ASTRA, з посиланням на місцевих жителів, також це підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Під атаку дронів потрапило хімічне підприємство Азот

Як повідомляє ASTRA, пожежа охопила кілька цехів підприємства, зокрема Аміак-2, Карбамід-2 і цех 5А. Відео з місця подій підтверджують задимлення в районі заводу. Зазначається, що кадри зроблено приблизно за 4 км від підприємства.

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Губернатор області повідомив, що внаслідок атаки на підприємство в Новомосковську Тульської області пошкоджено газопровід, постраждали троє людей. Пізніше він уточнив, що місткості з кислотою також було пошкоджено.

Новомосковськ, хімічний завод Азот на карті

Карта: Google Maps

Місцеві жителі повідомляють, що із села Грицове, розташованого приблизно за 10 км від заводу, проводять евакуацію.

Як зазначив Коваленко, деякі речовини, які виготовляють на підприємстві, можуть бути використані для потреб армії, наприклад:

  • аміачна селітра – один із компонентів, який використовують для виготовлення вибухівки;
  • метанол – може бути сировиною для виробництва палива, зокрема й ракетного;
  • аргон – інертний газ, який застосовується в металургії, наприклад, у зварюванні та обробці металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.

Згідно з інформацією на сайті підприємства, Новомосковська акціонерна компанія Азот є найбільшим виробником аміаку та азотних добрив у РФ, а також одним із лідерів у галузі за обсягами й різноманітністю продукції.

Завод виробляє мінеральні добрива, аміак, пластмаси, смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, концентровану й особливої чистоти азотну кислоту, аргон і метанол.

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Фото: Скриншот

атака дронами, Війна в Україні, Росія
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