Після авіаударів по Україні: Кая Каллас закликала максимально посилити тиск на РФ

Верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала до найсильнішого міжнародного тиску на Росію після двох днів масованих російських авіаударів, внаслідок яких постраждали цивільні будівлі по всій Україні.

– Атаки минулої ночі знову продемонстрували, що Росія націлена на ще більші страждання і знищення України. Жахливо бачити, як діти серед невинних жертв зазнають каліцтва й гинуть. Мої думки сьогодні з сім’ями. Нам потрібен найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоб зупинити цю війну, – написала Каллас у мережі Х.

Вірний союзник України

Кая Каллас, колишня прем’єр-міністерка Естонії, є вірним союзником України. Нещодавно вона заявила, не думає, що Росія дійсно зацікавлена у встановленні миру на Україні.

У вівторок ЄС погодився запровадити нові санкції проти Росії, зокрема проти майже 200 суден тіньового флоту, які незаконно перевозять нафту, щоб обійти західні обмеження, застосовані у зв’язку з повномасштабним вторгненням Москви в Україну.

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Мовчання заохочує Путіна

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, кожен терористичний російський удар, як уночі на 25 травня, є достатньою причиною для нових санкцій проти РФ.

– Росія затягує цю війну і щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, попри вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі тільки заохочує Путіна, – упевнений Зеленський.

Президент України наголосив, що без справді сильного тиску на російське керівництво жорстокість РФ не зупинити.

Джерело : The Guardian

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