РФ перекинула до Білорусі 200 “арктичну” бригаду: чи можливий наступ на Україну

До Білорусі прибула 200 мотострілецька Печензька бригада РФ, яка у боях під Харковом 2022 року зазнала втрат.

Про роль та поточний стан цієї бригади білоруській службі Радіо Свобода розповів Томас Нільсен, редактор норвезького військово-аналітичного видання The Barents Observer.

Що відомо про Печензьку бригаду РФ

Так на параді до 9 травня в Мінську російську армію представив механізований розрахунок – бригада, яка, серед іншого, охороняє російський атомний флот поблизу кордону з Норвегією.

Зараз дивляться

З огляду на публікації білоруських ЗМІ, станом на 30 березня 2025 року до Білорусі могли завезти 21 броньований автомобіль Лінза та Спартак. Саме стільки їх брало участь у репетиціях параду на аеродромі Липки та в Мінську. На кадрах 9 травня було видно лише 12 таких машин. За інформацією Товариства білоруських залізничників, кількість привезеної техніки могла бути більшою за 21 одиницю.

Автомобілі мали номерні знаки з кодом, який військові експерти відносять до 12 Головного управління Міноборони РФ, яке відповідає за зберігання, експлуатацію та обслуговування ядерних боєприпасів. Відомство має спеціальну службу контролю, яка стежить за ядерними випробуваннями в інших країнах.

Машини привезли на станцію Озерище під Мінськом. Туди ж прибули російські військовослужбовці. Вони носили шеврони 200 окремої гвардійської мотострілецької Печензької бригади ЗС РФ. Їх зустрів підполковник Павло Чайка – командир білоруського 56 Тільзитського окремого полку зв’язку, що дислокується в Уруччі.

200 бригада дислокується в місті Печенга, що за кілька кілометрів від Норвегії у Мурманській області. Бригада належить до складу Північного флоту Росії, основу якого складають атомні ракетні та торпедні підводні човни тощо.

200 бригада входить до складу Ленінградського військового округу, який сформували 1 березня 2024 року – через рік після вступу Фінляндії до НАТО. Російські війська, розміщені тут, потенційно можуть загрожувати Норвегії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Товариство залізничників Білорусі вважає, що поїздів із російськими військовими та технікою могло бути два. Їх відправили зі станції Луостарі в Мурманській області з російської військової частини № 08275 (200 окрема гвардійська бригада) до білоруської військової частини № 29766 (56 Тільзитський окремий полк зв’язку). Один із поїздів точно прибув на станцію Озерище під Мінськом, про інший поїзд нічого невідомо.

Мілітаризований Кольський півострів

Залізнична станція Луостарі (на Кольському півострові) розташована за 6 км від бази 200 бригади. В регіоні розташовано кілька десятків російських військових частин, а також сховища та бункери, де Росія зберігає тактичну та стратегічну ядерну зброю. У водах біля півострова перебувають атомні підводні човни.

200 окрема мотострілецька Печензька бригада, яка вважається однією з найкраще оснащених, воювала в Україні, де наші Сили оборони її майже знищили.

Війна в Україні

200 бригада була в Сирії, щоб допомогти президенту Башару Асаду зберегти владу. Розслідування Bellingcat показало, що бригада таємно брала участь у нападі на Україну у 2014 році.

Американське видання Washington Post знайшло докази, що 200 бригада 24 лютого 2022 року зайшла до України, але штурмуючи Харків, зазнала великих втрат.

Так, під час однієї з атак на початку березня 2022 року російська 200 бригада залишила на полі бою близько 30 одиниць техніки. Російські солдати тоді просто втекли, бо не очікували рішучої відсічі від ЗСУ. За даними Washington Post, до кінця весни 2022 року в бригаді залишилося 900 із 1400 солдатів.

На сьогодні солдати російської 200 бригади воюють у складі Південної групи російських військ РФ на Донецько-Луганському напрямку.

За словами Томаса Нільсена, редактора The Barents Observer, на сьогодні бригада ще не відновила свою чисельність.

– У районі Печенги залишилося дуже мало військової техніки, зокрема танків. 200 бригада має кілька складів спорядження поза межами військового містечка. Там стояло багато машин, ми припускаємо, радянського виробництва. Я маю на увазі старі автомобілі, які активно не використовувалися останніми роками. Але минулого літа вони також почали відправляти ці машини в Україну. Попри це, бригада отримала кілька нових танків, очевидно, Т-90, – розповів Томас Нільсен.

За його словами, 200 бригада на півночі РФ сьогодні дуже погано оснащена порівняно з тим, що було три роки тому. Крім того, особовий склад погано навчений – вони проходять коротке навчання у два-три місяці, а потім їх відправляють на війну проти України.

Куди вирушать Спартаки та Лінзи

Машини Спартак і особливо Лінза вкрай рідко використовувалися на війні в Україні. Тому постає питання, чому стільки обладнання перевезли до Білорусі. Малоймовірно, що бронетехніка просто повернеться 2000 км назад до Мурманської області. Тож напрошується висновок, що техніка та особовий склад російської арктичної бригади залишиться на території Білорусі.

Білоруська служба Радіо Свобода раніше повідомляла, що поблизу Осиповичів триває активне будівництво, де, можливо, готується сховище для російських ядерних боєприпасів. У самих Осиповичах будують нові ангари для техніки, склади, житло для військовослужбовців. Тут також розташовані передані Росією Іскандери, які можуть застосовувати і ядерні боєголовки.

Якщо ядерну зброю завезуть до Білорусі, то всі дії з нею будуть здійснювати військовослужбовці 12 Головного управління Міноборони РФ. Томас Нільсен не чув, щоб військовослужбовці 200 бригади брали участь в охороні та обслуговуванні ядерної зброї разом із 12 Головним управлінням Міністерства оборони.

Чи можливий новий наступ на Україну

Бронетехніка, передана Білорусі, може залишитися до спільних білорусько-російських навчань Захід-2025, запланованих на початок осені, каже Нільсен.

Існує ймовірність, що бронетехніку з параду можуть відправити далі, безпосередньо в зону бойових дій в Україну. А Білорусь є просто транзитним пунктом.

Білоруська служба Радіо Свобода знайшла кілька підтверджень у соцмережах військових про використання такої бронетехніки в Україні 200 російською бригадою.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.