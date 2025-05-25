У Москві через дрони закривали три аеропорти

У Москві аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово переставали приймати та відправляти рейси на кілька годин удень 25 травня. Це було зроблено “для забезпечення безпеки польотів”.

Про це повідомив представник Росавіації Артем Кореняко.

Інформація про відновлення роботи опубліковане після 18:30.

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Вдень 25 травня міський голова Москви Сергій Собянін проінформував про три БпЛА, які прямували на столицю Росії. За його даними, їх збили системи ППО. Інших подробиць Собянін не навів.

У ніч проти 25 травня аеропорти Москви кілька разів зупиняли польоти. Міністерство оборони РФ відзвітувало, що було збито 110 українських безпілотників над 12 регіонами та окупованим Кримом.

Нагадаємо, що Росію за дві доби – з 20:00 20 травня до 20:00 22 травня – атакувало 644 ударні дрони. Неспокійно було жителям Росії щонайменше у 13 регіонах, зокрема і у Москві.

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