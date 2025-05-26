Країни НАТО поступово наближаються до оборонних витрат у 5% ВВП – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що країни-члени Альянсу рухаються до ухвалення нової мети щодо оборонних витрат на рівні 5% від ВВП.

Очікується, що відповідне рішення буде ухвалене на саміті в червні, пише Bloomberg.

Країни НАТО витрачатимуть на оборону 5% ВВП – Рютте

– Я припускаю, що в Гаазі ми погодимося на нову вищу ціль оборонних витрат – загалом 5%, – заявив Рютте під час сесії питань і відповідей на Парламентській асамблеї НАТО у США.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф згадав цю цифру, зазначивши, що саме генеральний секретар запропонував її.

Зараз дивляться

За словами Схоофа, Рютте запропонував нову структуру витрат: 3,5% ВВП – на безпосередні оборонні потреби (озброєння, армія, техніка) та ще 1,5% – на супутні витрати, пов’язані з обороною, зокрема інфраструктуру для військової мобільності.

Хоча Рютте публічно не підтвердив точні цифри, він заявив, що витрати на безпосередню оборону мають бути “суттєво вищими за 3%”, а до них додаватимуться ще й витрати на супутні потреби, які враховуватимуться окремо.

Президент США Дональд Трамп вперше висунув вимогу до союзників витрачати 5% на оборону на початку цього року, пригрозивши вийти з Альянсу або обмежити захист лише тими країнами, які інвестують достатньо в оборону.

На той момент ця цифра здавалася нереальною, але тепер європейські союзники та Канада дійшли згоди, що їхні витрати потрібно суттєво збільшити.

За даними щорічного звіту НАТО, оприлюдненого у квітні, лише 23 із 32 країн-членів досягли нинішньої мети витрат у 2% ВВП. Проте, за інформацією Bloomberg, очікується, що всі країни-члени виконають цей мінімум до літа.

Підвищення оборонних витрат відбувається на тлі зростання глобальної нестабільності, зокрема через вторгнення Росії в Україну, напруженість у Індо-Тихоокеанському регіоні та зростаючі загрози з боку авторитарних режимів.

Вашингтон наголошує, що союзники мають більше брати на себе відповідальності за власну безпеку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.