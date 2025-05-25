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Китай постачає на 20 заводів РФ спецхімію, порох і верстати – голова Служби зовнішньої розвідки

Китай РФ
Фото: Getty Images

Китай відправляє на 20 військових заводів Росії спецхімію, порох і верстати.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, пише Укрінформ.

– Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах, – зауважив він.

Іващенко про авіаційну співпрацю КНР та РФ

До того ж, як додав Іващенко, у 2024-2025 роках зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці РФ з КНР. Йдеться про обладнання, запчастини і документацію. У шістьох випадках відбувалися великі поставки спецхімії.

Зараз дивляться

Крім того, очільник СЗРУ також розповів, що на початок 2025 року 80% критичної електроніки для дронів країни-агресора є китайського походження. Зокрема є підміни, обман у назвах, є фірми-прокладки, через які з Китаю до РФ надходить все потрібне для виробництва мікроелектроніки.

До речі, раніше голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що продовження війни Росією проти України стало можливим лише завдяки підтримці з боку Китаю та інших авторитарних режимів.

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авіація, Війна в Україні, Китай
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