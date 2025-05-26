Маскулінність і традиційні цінності: молоді чоловіки у США переходять до РПЦ

Під час недільної літургії в церкві отця Мойсея впадає в око кількість молодих чоловіків у віці 20-30 років, які стоять у задній частині храму, хрестяться і моляться.

Багатьох із них приваблює релігія з традиціями, що беруть початок із четвертого століття, як противага сучасному способу життя в США, пише ВВС.

РПЦ – одна із найбільш консервативних церков

Програміст Теодор розповідає, що мав роботу мрії та дружину, але відчував внутрішню порожнечу. Він вважає, що сучасне суспільство дуже критично ставиться до чоловіків. Зокрема, його обурює осуд на адресу чоловіків, які прагнуть забезпечувати сім’ю, тоді як дружина займається домом.

Зараз дивляться

– Нам кажуть, що це токсичні стосунки, – говорить Теодор. – Але так не має бути.

Більшість новонавернених у православ’я, за словами священиків, навчають своїх дітей вдома. Частково це пов’язано з переконанням, що жінки мають зосереджуватись на родині, а не на кар’єрі. Архієрей отець Джон Вайтфорд із Техасу називає домашнє навчання способом захистити дітей – зокрема, від розмов про гендерну ідентичність.

Православні християни становлять лише близько 1% населення США. Сюди входять як віряни Східного обряду (зокрема з Росії, України, Греції), так і Орієнтальні православні (з Близького Сходу та Африки). Російська православна церква за кордоном (ROCOR), заснована втікачами від революції 1917 року, вважається однією з найконсервативніших юрисдикцій у США.

Чоловіків приваблює православна віра

За даними Pew Research Center, частка чоловіків серед православних християн у США зросла до 64% у порівнянні з 46% у 2007 році. Опитування серед 773 новонавернених, проведене Православною церквою в Америці (OCA), підтверджує: більшість новачків – чоловіки, багато з них прийшли до віри під час пандемії.

Професор Скотт Кенуорсі, дослідник історії православ’я, каже, що його парафія в Цинциннаті після локдауну стрімко зростає. Кількість нових людей, які готуються до хрещення, стабільно зростає.

Онлайн-простір відіграє ключову роль у цій хвилі новонавернених. У отця Мойсея – велика аудиторія в Instagram. Його пости, зокрема про народження шостої дитини, збирають тисячі лайків. Водночас з’являються десятки подкастів, відео та спільнот, орієнтованих переважно на чоловічу аудиторію.

Отець Мойсей закликає своїх парафіян обирати між монашеством або шлюбом і мати у шлюбі якомога більше дітей, не використовуючи контрацепцію. Про мастурбацію він говорить як про “жалюгідну та негідну чоловіка”. Саме православ’я він вважає не “маскулінним”, а “нормальним”, на противагу західному світу, який, на його думку, надто фемінізований.

Елісса Бєлетіч Девіс із грецької православної церкви в Остіні зазначає, що багато новонавернених належать до середовища критиків вокізму. Часто вони бачать у православ’ї жорстку, авторитарну, “чоловічу” структуру. На її думку, це нагадує пуританські настрої в американській історії.

Росію вважають бастіоном традиційного християнства

Пожежник Бак Джонсон, ведучий подкасту Counterflow, каже, що боявся зайти в російську церкву через свій зовнішній вигляд (татуювання), але був там тепло прийнятий. Його також вразило, що церква залишалася відкритою під час локдауну.

Він визнає, що бачить у медіа викривлене зображення війни в Україні, і вважає, що негативне ставлення до Росії в американському суспільстві – спадок покоління холодної війни.

Патріарх Кирило, голова РПЦ, публічно підтримав вторгнення в Україну, назвавши його “священною війною”. Водночас отець Джон Вайтфорд вважає, що його заяви часто спотворюють.

Образи Володимира Путіна, який читає Біблію чи пірнає в ополонку на Водохреще, також знаходять відгук серед частини новонавернених. Деякі американці бачать у Росії останній бастіон традиційного християнства.

Приклад отця Джозефа Глісона, який з родиною переїхав із Техасу до російського села Борисоглєбський, свідчить про те, що частина консервативних християн розглядає Росію як альтернативу західному способу життя.

Минулого року Володимир Путін запровадив пришвидшену візову програму для іноземців, які поділяють “традиційні цінності”.

Повертаючись до Техасу, Бак Джонсон підкреслює: він і його однодумці прагнуть не короткочасних задоволень, а цінностей, як-от любов до родини, громади й традицій.

– Православ’я добре підходить для таких, як ми. Особливо – в Техасі, – додає він.

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