Російські резерви тануть на очах: в розвідці розповіли про запаси золота і юанів

До початку повномасштабної війни проти України 2022 року Росія мала у своєму Фонді національного добробуту близько $150 млрд. Тепер там залишилося лише $38 млрд.

Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олег Іващенко в інтерв’ю для Укрінформу.

У Росії скорочуються запаси грошей

– До початку повномасштабного вторгнення 2022 року Фонд національного добробуту Росії становив близько $150 млрд. Зараз залишилося близько $38 млрд. Гроші тануть, – сказав Іващенко.

Він розповів, що частина російських резервів – це цінні папери. Ці запаси є неліквідними, адже на сьогодні їх неможливо продати.

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Крім того, у Росії зменшуються запаси китайських юанів і золота.

– Золота було 2 300 тонн – уже 1 700. Його продають. Було 164 млрд китайських юанів. Ці запаси теж поступово зменшуються, – зазначив глава СЗР.

Крім того, тільки за три місяці цього року Росія витратила $5 млрд на війну. І, як зазначив Іващенко, для російської економіки це дуже великі витрати.

У Службі зовнішньої розвідки прогнозують, що до кінця року Росія може зіткнутися з серйозними проблемами – з грошима, працівниками, в енергетиці та сфері ЖКГ. Також можливий дефіцит кадрів.

Джерело : Укрінформ

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