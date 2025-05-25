Сім ймовірних наступників Трампа у 2028 році: The Hill назвало кандидатів

Чинний президент США Дональд Трамп говорить, що зарано поки думати про наступника від Республіканської партії на виборах у 2028 році, проте припускає, що можливими претендентами є віцепрезидент Венс і держсекретар Марко Рубіо.

Видання The Hill розповідає про сім найімовірніших наступників Трампа у 2028 році.

Віцепрезидент Джей Ді Венс

Розмови про Венса, як про наступника Трампа почалися, як тільки президент назвав його своїм віцепрезидентом минулого року. Джей Ді Венс у минулому критик, а тепер прибічник Дональда Трампа був провідним рупором економічного популізму та міжнародного ізоляціонізму чинного президента США.

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Сам Трамп називає Венса фантастичним хлопцем.

Державний секретар Марко Рубіо

Трамп розширив повноваження Марко Рубіо, нещодавно зробивши його єдиною людиною, окрім Генрі Кіссінджера, яка одночасно обіймала посаду державного секретаря та радника з національної безпеки.

Марко Рубіо був у шорт-листі Трампа серед потенційних соратників на виборах у 2024 році. Хоча у минулому Рубіо і Трамп були суперниками. Так, вони балотувалися один проти одного на праймеріз Республіканської партії у 2016 році, причому президент називав Рубіо ідеальною маленькою маріонеткою, дитиною і маленьким Марко, тоді як Рубіо описував Трампа як дратівливого і невпевненого в собі.

Відтоді їхні стосунки значно змінилися. Рубіо підтримав Трампа, а не губернатора Флориди Рона ДеСантіса прямо перед кокусами в Айові, що стало ключовим кроком на його шляху до кабінету міністрів.

Дональд Трамп-молодший

Минулого тижня старший син Трампа під час виступу на Катарському економічному форумі розбурхав припущення, що може мати президентські амбіції.

– Я не знаю. Можливо, одного дня, знаєте, це поклик, – сказав Трамп-молодший після того, як його запитав, чи хотів би він взяти кермо влади в свої руки після того, як його батько піде з посади.

Згодом Дональд Трамп-молодший заявив, що не розглядає можливість балотуватися у президенти у 2028 році.

– Фейкові новини Reuters повинні спростувати цю нісенітницю. Вони поставили кому там, де повинна була бути крапка, щоб змінити контекст того, що я сказав. І до речі, я завжди говорив, що, хоча я ніколи не буду на 100% виключати цього в майбутньому, у мене нульовий інтерес балотуватися на посаду в 28-му році або в найближчому майбутньому, – йдеться у дописі Трампа-молодшого.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс

Праймеріз Республіканської партії між Трампом і ДеСантісом стали неприємними і особистими, але президент швидко пробачив колишньому суперникові після того, як губернатор Флориди відмовився від участі у виборах і підтримав Трампа.

Водночас деякі республіканці розглядають губернатора Флориди як потенційного президента. До речі, кандидатура ДеСантіса розглядалася на посаду очільника Пентагону.

Губернатор Вірджинії Гленн Янгкін

Губернатор Вірджинії Гленн Янгкін відмовився від участі у президентських виборах у 2024 році, але він може балотуватися у 2028 році.

– Я багато разів говорив, що вважаю, що люди, які турбуються про свою наступну роботу до того, як закінчать нинішню, неправильно розставляють пріоритети. Моя робота полягає в тому, щоб продовжувати служити жителям Вірджинії якнайкраще до останнього дня мого перебування на посаді, і я зобов’язуюсь це робити, – сказав Гленн Янгкін в інтерв’ю The New York Times.

До речі, у повний контроль над законодавчим органом штату мають демократи.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем

Крісті Ноем, колишня губернаторка Південної Дакоти, була однією з найпалкіших захисниць Трампа, також розглядалася як потенційна кандидатка на минулих президентських виборах.

Трамп призначив її на посаду очільниці Міністерства внутрішньої безпеки. Вона захищала підхід адміністрації Трампа до справи Кілмара Абрего Гарсіа, якого помилково депортували до Сальвадору, і намагалася заборонити Гарвардському університету приймати на навчання іноземних студентів.

Губернатор Джорджії Браян Кемп

У травні Браян Кемп розпалив припущення, що може покласти око на Білий дім у 2028 році після того, як відмовився балотуватися проти демократа Джона Оссоффа до Сенату у 2026 році. Однак у Кемпа прохолодні стосунки з Трампом, що робить його малоймовірним кандидатом на вибори.

Кемп не голосував за Трампа на праймеріз Республіканської партії, заявивши, що перегони вже закінчилися, коли відбулися праймеріз. Тоді Трамп облаяв Кемпа й ображався на нього за відсутність на передвиборчих заходах і зборах коштів.

Однак Трампу і Кемпу вдалося налагодити стосунки перед президентськими виборами у листопаді 2024 року. Тоді Кемп взяв участь у зборі коштів для Трампа.

Джерело : The Hill

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