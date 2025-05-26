Трамп розуміє, що Путін брехав йому щодо України – Макрон

Президента Франції Емануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп усвідомлює, що Путін брехав про Україну, і хоче, щоб його нова риторика втілилася в дії.

Макрон про риторику Путіна

Про це пише The Guardian.

У Макрона, який перебуває з дипломатичним візитом до В’єтнаму, запитали про продовження атак з боку Росії.

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Він сказав, що, на його думку, Дональд Трамп усвідомлює деякі аспекти брехні Володимира Путіна щодо України, додавши, що сподівається, що гнів президента США на Путіна впливе на дії»(ймовірно, це означає санкції разом із ЄС).

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Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон заявив, що Європа робить усе можливе , щоб зупинити агресію Росії та запобігти третій світовій війні.

За його словами, зусилля ЄС спрямовані на те, щоб стримати дії президента РФ Володимира Путіна.

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