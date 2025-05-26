Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
Прощання з Максимом Неліпою: де поховають військового і чому його син не приїде на похорон
Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні
День Києва 2025: коли столиця відзначає день народження і куди піти
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Трамп розуміє, що Путін брехав йому щодо України – Макрон

Макрон і Трамп
Фото: Getty Images

Президента Франції  Емануель Макрон  заявив, що президент США Дональд Трамп усвідомлює, що Путін брехав про Україну, і хоче, щоб його нова риторика втілилася в дії.

Макрон про риторику Путіна

Про це пише The Guardian.

У Макрона, який перебуває з дипломатичним візитом до В’єтнаму, запитали про продовження атак з боку Росії.

Зараз дивляться

Він сказав, що, на його думку, Дональд Трамп усвідомлює деякі аспекти брехні Володимира Путіна щодо України, додавши, що сподівається, що гнів президента США на Путіна впливе на дії»(ймовірно, це означає санкції разом із ЄС).

Новина буде доповнюватися. 

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон заявив, що Європа робить усе можливе , щоб зупинити агресію Росії та запобігти третій світовій війні.

За його словами, зусилля ЄС спрямовані на те, щоб стримати дії президента РФ Володимира Путіна.

Читайте також
Мерц: Німеччина, США, Франція і Британія зняли обмеження на далекобійну зброю Україні
Фрідріх Мерц

Війна в Україні, Володимир Путін, Дональд Трамп, Еммануель Макрон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь