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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Трамп відтермінував введення 50% мит на товари з ЄС до 9 липня

статки Трампа
Фото: Depositphotos

Президент США Дональд Трамп погодився продовжити термін торговельних переговорів з Європейським Союзом до початку липня. Таке рішення ухвалили після прохання глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

США відтермінували введення мит для ЄС

Урсула фон дер Ляєн попросила більше часу, щоб дійти “хорошої угоди”. Трамп сказав, що вони скоро зустрінуться, щоб подивитися, чи зможуть домовитися.

– Президент запевнила, що переговори почнуться найближчим часом, – написав глава Білого дому в соцмережі TruthSocial.

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Голова Єврокомісії повідомила, що ЄС готовий швидко просувати переговори, але для узгодження умов потрібен додатковий час – до 9 липня.

– Хороша розмова з президентом Дональдом Трампом. ЄС і США мають найбільш значущі та тісні торговельні відносини у світі. Європа готова швидко і рішуче просувати переговори. Щоб досягти хорошої угоди, нам потрібен час до 9 липня, – написала вона в соцмережі X (раніше Twitter).

Минулого тижня Трамп заявив, що переговори між США та ЄС зайшли в глухий кут. Він анонсував введення тарифів на європейські товари до 50% з 1 червня.

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Європейський Союз, прапор ЄС

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