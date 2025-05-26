Трамп відтермінував введення 50% мит на товари з ЄС до 9 липня

Президент США Дональд Трамп погодився продовжити термін торговельних переговорів з Європейським Союзом до початку липня. Таке рішення ухвалили після прохання глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

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Урсула фон дер Ляєн попросила більше часу, щоб дійти “хорошої угоди”. Трамп сказав, що вони скоро зустрінуться, щоб подивитися, чи зможуть домовитися.

– Президент запевнила, що переговори почнуться найближчим часом, – написав глава Білого дому в соцмережі TruthSocial.

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Голова Єврокомісії повідомила, що ЄС готовий швидко просувати переговори, але для узгодження умов потрібен додатковий час – до 9 липня.

– Хороша розмова з президентом Дональдом Трампом. ЄС і США мають найбільш значущі та тісні торговельні відносини у світі. Європа готова швидко і рішуче просувати переговори. Щоб досягти хорошої угоди, нам потрібен час до 9 липня, – написала вона в соцмережі X (раніше Twitter).

Минулого тижня Трамп заявив, що переговори між США та ЄС зайшли в глухий кут. Він анонсував введення тарифів на європейські товари до 50% з 1 червня.

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