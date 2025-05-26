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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Ядерної зброї в Білорусі немає, є лише носії – розвідка

PC-24 Ярс
Фото: Getty Images

У Білорусі немає ядерної зброї. Хоча Москва і передала Мінську техніку, яка може її використовувати, самих боєголовок там немає.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олег Іващенко.

У Білорусі немає ядерної зброї

Росія надала Білорусі тільки носії ядерної зброї, а самі боєголовки ядерної зброї – ні.

Зараз дивляться

– Носії є. Це правда. Є літаки, є ОТКР Іскандер. Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт, – повідомив керівник зовнішньої розвідки.

За його словами, наразі білоруси тільки облаштовують сховища та проводять підготовку.

– Вони облаштовують місця зберігання, готуються, будують. Лукашенко каже, що до кінця року в них буде Орешник. Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне, – розповів Іващенко.

На сьогодні в Білорусі немає ні ядерної зброї, ні такого об’єкта. І, на думку керівника СЗР, малоймовірно, що він з’явиться.

Нагадаємо, 2023 року Москва та Мінськ підписали документи про розміщення і зберігання нестратегічного (тактичного) ядерного озброєння на території Білорусі.

Сергій Шойгу, який на той момент був міністром оборони РФ, заявив, що це стало відповіддю Заходу на “недружню політику”.

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Джерело: Укрінформ
Білорусь, Розвідка, Росія, Україна, Ядерна зброя
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