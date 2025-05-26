Єврокомісар: Росія не така сильна, як здається, і не зможе перемогти

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Росія не володіє тією потугою, яку їй часто приписують, і неспроможна здобути перемогу у війні проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю литовському телеканалу LRT.

Кубілюс заявив, що РФ вже не така потужна

У розмові Кубілюс розглянув сценарії подальшої підтримки України, зокрема в разі, якщо участь США зменшиться.

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– Так, Україна потребує підтримки. Так, ця підтримка може надійти від Європейського Союзу разом з Америкою. Без Америки ми також маємо подумати, як ми будемо це робити, але іншого виходу немає, – підкреслив він.

Єврокомісар застеріг від будь-яких ідей про припинення допомоги Україні чи поступки Росії, наголосивши, що такі дії лише стимулюватимуть подальшу агресію Москви.

– Дуже важко сказати, що буде далі, але давайте запитаємо себе, які є альтернативи. Закінчити війну, віддавши захоплені території Росії, як пропонують деякі? Тоді ми лише підштовхнемо Путіна до агресії. Припинити підтримку України нібито заради миру? Це буде рівнозначно примусу України до капітуляції, – зазначив Кубілюс.

Він упевнений, що єдиним шляхом залишається посилення тиску на РФ та подальша підтримка України.

– Росія не така потужна, як іноді вважають, і я не бачу жодних доказів великої сили Росії, – додав він.

Насамкінець Кубілюс наголосив, що хоча майбутній розвиток подій складно передбачити, сам факт, що Україна протрималася вже три роки завдяки підтримці Заходу, свідчить про її стійкість.

– Три роки війни. Україна, за підтримки Заходу, витримала, і це багато. Росія не виграє цю війну, – підсумував єврокомісар.

Нагадаємо, після останніх російських атак президент США Дональд Трамп висловився щодо дій російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що він “став абсолютно божевільним”.

У своїй публікації він зазначив, що раніше мав “дуже хороші стосунки” з Путіним, але зараз, на його думку, той змінився.

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