Захід мав можливості зупинити війну в Україні, але не використав їх – генерал Брідлав

Російська агресія проти України триває понад десятиліття, і Заходу досі не вдалося зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Колишній верховний головнокомандувач НАТО Філіп Брідлав пояснює в інтерв’ю NV, чому так сталося і що може змінити ситуацію.

Військова агресія Путіна не була пріоритетом для Заходу

Колишній верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав вважає, що російсько-українська війна триває вже 11 років (з 2014 року).

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За цей час Захід не зробив її пріоритетом, тому світ втратив можливість зупинити агресію Росії ще на ранньому етапі.

– Я вважаю, що ця війна триває вже 11 років. Вона почалася, коли я був командувачем НАТО, у перші місяці 2014-го – взимку 2013-2014 років. Тоді Путін захопив Крим, потім його війська ввійшли на Донбас. Люди вважають, що після того настала тиша – ні, війна тривала. Лінія фронту існувала роками, й українці продовжували гинути. Це не було таким масштабним, як зараз, але агресія Путіна триває вже 11 років, – зазначив генерал.

На думку Брідлава, російського диктатора досі не вдалося зупинити через те, що протягом усього цього часу Захід не надавав належної уваги загрозі з боку Росії.

– Чому ми не вирішили цю проблему? Бо ми просто не зробили це пріоритетом протягом цих 11 років. Були можливості, які Захід просто не використав, – сказав він.

Путін не може просто так відступити

Сьогодні, за словами генерала, ситуацію ускладнює те, що Путін вклав у війну занадто багато ресурсів, життів і політичного капіталу. Він не може просто відступити без жодного пояснення.

– Якщо він просто відступить – це стане величезною проблемою для нього. Йому треба хоча б якесь “переможне” пояснення для сотень тисяч загиблих і поранених російських солдатів. Тому він продовжує війну, бо мусить, – заявив Брідлав.

За таких умов, пояснює він, просто припинити вогонь недостатньо.

– Ми маємо досягти справедливого, тривалого миру. А це означає, що поступки мають бути з обох сторін. Зараз же багато хто вимагає жертв лише від України. Але Росія теж має відчути завершення цієї війни, – зазначив генерал.

Росія прагне не миру, а капітуляції України

Водночас, на його думку, мирні переговори можливі, і навіть необхідні, але лише за умови чесного підходу з обох сторін.

– Так. Кожна війна закінчується за столом переговорів. Але ці переговори мають вести до справжнього, тривалого миру. І цього не буде, якщо поступки робить лише Україна. Росія також повинна поступитися, – заявив він.

Брідлав упевнений, що зараз Росія не готова до миру. Її стратегія – тягнути час, посилювати бойові дії й чекати, коли Україна капітулює. Але, підкреслив він, цього не станеться.

– Передусім потрібно дочекатися, коли Росія буде готова до переговорів. Наразі вона не має такого наміру. Вони просто тягнуть час, щоб продовжувати війну. Вони не хочуть миру – вони хочуть, щоб Україна капітулювала. Але Україна – велика держава й чудово чинить опір наддержаві. Вона не здасться, – наголосив генерал.

НАТО не зупинило Путіна після анексії Криму

Говорячи про період, коли він 11 років тому обіймав посаду верховного головнокомандувача НАТО, Брідлав зазначив, що Альянс мав усі можливості стримати Путіна. Але ці шанси було втрачено через страх перед “ескалацією”.

– Ми втратили багато можливостей ще на самому початку. Навіть до того, як росіяни вторглися на Донбас. Після Криму ми бачили, що робить Путін. Були пропозиції вжити заходів для гарантування миру – але їх відхиляли як “ескалаційні”. Мовляв, це може викликати ще більшу агресію. Але ми нічого не зробили і Росія все одно ескалювала. Ми пропонували розмістити сили, встановити патрулювання повітряного простору – НАТО не ухвалило жодної з цих пропозицій. Якби це було зроблено, нинішня війна могла би бути зовсім іншою. Або взагалі не початися, – зізнався Брідлав.

На уточнення, чи йдеться про нестачу політичної волі, зокрема в США, генерал відповів ствердно: Так, звісно, Сполучені Штати тоді також були не готові політично. Ніхто в НАТО не був готовий ухвалити рішення, які могли б забезпечити мир.

Брідлав зауважив, що ситуація може змінитися дуже швидко – іноді достатньо одного дзвінка між президентами. Він також наголосив, що лише тоді, коли більше світових лідерів усвідомлюватимуть реальну небезпеку з боку Росії, можливі позитивні зміни.

– Багато лідерів усе ще сподіваються, що пан Путін зрештою сяде за стіл переговорів і буде вести діалог чесно. Але, як я вже згадував, все більше світових лідерів розуміє: Путін не має наміру бути партнером. Він не має наміру вести чесні переговори. Кожного разу, коли ми дійсно намагаємося серйозно говорити про мир – Росія підвищує ставки й вимагає більше поступок. Це не веде до угоди, – зазначив генерал.

Росія, КНДР та Іран діють як єдиний блок

Генерал Брідлав попередив, що сьогодні формується новий глобальний виклик – авторитарні режими, які вже діють як спільний блок.

На запитання, чи вважає він, що “блок зла” вже сформований, Брідлав відповів: Він уже сформований. Вони вже є. Прямо зараз.

Мова йде про Росію, Північну Корею, Іран та, можливо, Китай. За словами генерала, ці країни вже співпрацюють і не приховують своїх цілей.

– Знаєте, є речі, які потрібно визнати. Ми дізналися, що російська армія – не така сильна, як ми вважали. Але в них і досі величезний ядерний арсенал. Китай – це держава, яка стрімко нарощує як ядерний потенціал, так і звичайні Збройні сили. Північна Корея – це Північна Корея. Її головний внесок, як на мене, – це вся та зброя, яку вони постачають Росії. Але всі ці режими не мають жодного наміру стати партнерами Заходу. У них свої цілі – гегемонія, вплив. І ми просто маємо навчитися взаємодіяти з ними у цих умовах, – підсумував генерал.

Фото: Філіп Брідлав

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