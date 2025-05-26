Записки у Шахедах і керування через Telegram: у ЦПД відреагували на статтю The Economist

Росія продовжує модернізувати дрони, які використовує для атак по Україні. Тепер вони більше не залежать від GPS з глушниками, керуються штучним інтелектом та підключаються до українських інтернет-мереж та мобільного інтернету.

Про це повідомляє видання The Economist.

– Продовжуючи аналізувати останню поставку Shahed, інженери кажуть, що одним з їхніх найбільших занепокоєнь є те, як зараз контролюються російські безпілотники. За їхніми словами, найновіші моделі не зазнають впливу української радіоелектронної боротьби, – йдеться у матеріалі.

Видання пише, що нещодавно команда українських інженерів, які займаються аналізом збитих російських безпілотників, виявила записку всередині одного з них. У ній йшлося про новий алгоритм керування.

Зараз дивляться

– У записці зазначається, що безпілотники контролюються за допомогою ботів у соціальній мережі Telegram, які надсилають дані про політ та відео в реальному часі операторам-людям, – пише The Economist.

Зі свого боку керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко іронічно зауважив, що історія про “записки в Шахедах” і керування через телеграм-боти – це, звісно, щось. Також він додав, що деякі Шахеди ще з минулого року керуються дистанційно, на них камери встановлювали і керували на відстані. Він наголосив, що жодної сенсації тут немає – їх збивають.

– Ще додам, що штучного інтелекту в шахедів наразі нема. У росіян є інший ударний дрон з ШІ, але це не шахед, – зауважив він.

Він наголосив, що росіяни загалом без Китаю не мають можливостей серйозного розвитку ШІ, який міг би конкурувати із Заходом.

Видання нагадує, що минулого року Кремль виробляв близько 300 безпілотників Шахед на місяць; така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Є передумови та дані, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що масові атаки у 1 000 дронів можуть стати реальністю, зазначає The Economist.

Тактика Росії у використанні дронів

Спочатку безпілотники летять низько, щоб уникнути виявлення, потім різко піднімаються до 2 000–2 500 метрів, наближаючись до міст, порушуючи поріг для малокаліберної зброї. Тож Україна залучає гелікоптери, винищувачі F-16 та безпілотники-перехоплювачі, які почали показувати хороші результати.

Зазначається, що засоби протиповітряної оборони навколо Києва все ще знищують близько 95% безпілотників, які запускає Росія. Але ті 5%, що прослизають, завдають серйозної шкоди.

Нагадаємо, що РФ в ніч на 26 травня атакувала Україну дев’ятьма ракетами та рекордними 355 дронами.

Джерело : The Economist

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