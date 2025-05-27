Нові санкції США проти РФ вже цього тижня: WSJ дізналося про плани Трампа

Президент США Дональд Трамп розчарований постійними ударами РФ по Україні і повільними темпами мирних переговорів, тому розглядає можливість запровадження санкцій проти Кремля вже цього тижня.

Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих з думкою американського лідера.

Чи піде Трамп на запровадження нових санкцій проти РФ

За словами одного зі співрозмовників, ймовірно, обмеження не включатимуть нові банківські санкції, проте обговорюються й інші варіанти тиску на Володимира Путіна, щоб змусити російського диктатора піти на поступки за столом переговорів, зокрема щодо 30-денного припинення вогню.

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Водночас, як зауважує видання, Трамп також може вирішити не запроваджувати нові санкції.

Крім того, за даними джерел, президент США втомився від мирних переговорів і розглядає можливість відмовитися від них, “якщо останній поштовх не спрацює”.

– Незрозуміло, що станеться, якщо США відійдуть від мирного процесу, і чи продовжить Трамп надавати військову підтримку Україні, – пише WSJ.

Співрозмовники видання кажуть, що протягом кількох тижнів Трамп чинив опір тиску дорікнути Путіну за відмову погодитися на припинення вогню в Україні, а на його мислення вплинули три ключові думки.

Передусім, це його неприязнь до президента Володимира Зеленського, який, на думку Трампа, нібито “заохочує до подальшого конфлікту”, наполягаючи на санкціях, пропри те, що погодився на припинення вогню.

Крім того, Трамп вважав, що додаткові санкції проти Росії не обмежать її здатність вести війну, а лише ускладнять зусилля з відновлення американо-російських економічних зв’язків.

І останнє – президент США був переконаний, що знає Путіна, і що той припинить війну як особисту послугу. Проте небажання очільника Кремля поступитися зіпсувало думку Трампа про свого російського візаві, особливо після телефонної розмови минулого тижня, під час якої той відмовився підписати угоду про припинення вогню.

Напередодні президент США Дональд Трамп назвав президента РФ Володимира Путіна божевільним через масштабні обстріли України та підтвердив намір запровадити нові санкції.

Джерело : The Wall Street Journal

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