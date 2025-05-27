Піднявся густий стовп диму: на хімзаводі у Китаї стався потужний вибух

У китайській провінції Шаньдун стався потужний вибух на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical у вівторок, 27 травня, близько 12:00. Рятувальні служби працюють на місці.

Потужний вибух

За даними телекомпанії CCTV, вибух стався у цеху підприємства, розташованого у місті Вейфан. Інформація про постраждалих чи загиблих офіційно поки що не оприлюднена.

У соцмережах з’явилися відео, на яких видно густий сірий дим над підприємством, розбиті шибки в сусідніх будинках і чути звуки вибуху.

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Місцеві жителі повідомляють про сильну вібрацію, дехто залишав будівлі або переховувався в укриттях.

Довідка про завод

Компанія Himile Group, якій належить завод, поки що не прокоментувала ситуацію. Акції афілійованої компанії Himile Mechanical упали майже на 4%.

Shandong Youdao Chemical займається виробництвом пестицидів, фармацевтичних препаратів та проміжних хімікатів. Завод заснований у 2019 році та налічує понад 300 працівників.

Джерело : Reuters

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