Проміжні вибори-2026: як Трамп готується утримати контроль над Палатою представників

Команда президента Дональда Трампа розпочала завчасні та агресивні кроки, щоб зберегти слабкий контроль Республіканської партії над Палатою представників у 2026 році – і уникнути третього імпічменту для Трампа.

Про це пише Axios.

Побоювання Трампа перед проміжними виборами

Союзники Трампа небезпідставно вважають, що підконтрольна демократам Палата представників розпочне розслідування проти президента і спробує оголосити йому імпічмент. Саме так й було, коли демократи мали владу у Палаті представників під час першого президентського терміну Трампа.

Зараз дивляться

Проміжні вибори до Сенату є історично важкими для партії, яка головує у Білому домі. На сьогодні розслідування стосовно Трампа вже лежить на столі у лідера меншості Палати представників США Гакіма Джеффріса.

Деякі демократи вже дали зрозуміти, що хочуть розслідувати, як Трамп переформатував уряд США, чи не маніпулював він ринками і чи не сприяв інсайдерській торгівлі своїми заявами про митні тарифи, і чи не допомагав він Ілону Маску укладати угоди для Starlink.

Крім того, ситуація з подарованим літаком з Катару вартістю $400 млн. Демократи вважають, що Трамп порушив американську Конституцію, прийнявши цей подарунок.

Тож тепер команді Трампа треба докласти зусиль, щоб спробувати зберегти республіканський контроль над Палатою представників.

П’ять кроків для Республіканської партії

1. Намагання запобігти відставкам

Білий дім надіслав чіткий сигнал представнику штату Нью-Йорк республіканцю Майку Лолеру, щоб він залишився в Палаті представників, а не балотувався на посаду губернатора. Дональд Трамп підтримав кандидатуру Лоулера на переобрання до свого округу на півдні Нью-Йорка, який Камала Гарріс виграла на президентських виборах у листопаді 2024 року.

Команда Трампа занепокоєна тим, що представник Мічигану республіканець Білл Хейзінга хоче балотуватися до Сенату.

Член Палати представників від Мічигану республіканець Джон Джеймс вирішив балотуватися на посаду губернатора. Трамп стурбований шансами Республіканської партії зберегти місце Джеймса на східному узбережжі штату, за словами джерела з оточення президента.

Білий дім також занепокоєний збереженням місця в центральному Кентуккі, яке займає республіканець Енді Барр, що балотується до Сенату. У листопаді Трамп виграв округ Барра на 15 пунктів, але демократи мають перевагу за кількістю зареєстрованих виборців.

2. Великі витрати

Трамп побудував політичний апарат вартістю понад $500 млн – приблизно стільки ж, скільки передвиборчі штаби Республіканської партії в Палаті представників і Сенаті витратили протягом усієї минулої проміжної кампанії. Готівка – це лише частина великої гри за владу, яка, можливо, є найпотужнішим і добре фінансованим політичним апаратом в історії.

Протрампівська група Забезпечення американської величі (Securing American Greatness), яка співпрацює з Білим домом, запустила багатомільйонну рекламну кампанію про економічний порядок денний адміністрації в округах восьми республіканців з Палати представників.

Рекламні ролики також транслюються в 13 округах, де Трамп переміг у листопаді, але кандидати від Республіканської партії в Палаті представників програли.

3. Усунення суперників на праймеріз

Окрім Лоулера, Трамп підтримав цілу низку кандидатів від Республіканської партії, які балотуються в мажоритарних округах. Ці кроки мають усунути потенційних суперників на праймеріз ще до того, як вони стартують, розповіли джерела Axios.

Деякі республіканці стурбовані, що праймеріз можуть виснажити ресурси партії та послабити законодавців на загальних виборах 2026 року.

Коррі Блісс, яка раніше очолювала коаліційний виборчий штаб Республіканської партії, сказала, що популярність Трампа серед виборців, ймовірно, зупинить багатьох потенційних суперників на праймеріз.

4. Трамп збирає більше грошей

Трамп є найпотужнішим збирачем коштів Республіканської партії. Так, у квітні президент став хедлайнером вечері на користь Національного республіканського комітету Конгресу США (NRCC, це політичний комітет, метою якого є збільшення кількості республіканців у Палаті представників), яка зібрала понад $35 млн.

Тепер Трамп планує провести більше заходів для республіканців у Палаті представників перед проміжними виборами.

5. Посилення рекрутингу

Політичний штаб Трампа та NRCC шукають кандидатів у виборчих округах, де немає жодного кандидата. Їхня мета – змусити партію об’єднатися навколо кандидата, якого підтримують Трамп і Республіканська партія, щоб уникнути “кривавих” праймеріз, сказав один із соратників Трампа.

Джерело : Axios

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