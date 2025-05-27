Євро замінить лев: Болгарія вступає до єврозони в 2026 році

Європейський Союз готується дати зелене світло Болгарії на приєднання до зони євро з початку 2026 року, що зробить країну 21 членом валютного союзу.

Попри підтримку уряду та парламенту, план викликає побоювання щодо зростання цін, особливо серед мешканців сільських районів, пише Politico.

ЄС схвалить приєднання Болгарії до зони євро

Євросоюз найближчим часом схвалить заявку Болгарії на вступ до єврозони з 1 січня 2026 року. Це зробить Болгарію 21 членом валютного союзу ЄС. За словами кількох високопосадовців, Європейська комісія та Європейський центральний банк (ЄЦБ) готуються оприлюднити відповідний звіт уже в середу наступного тижня.

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Приєднання Болгарії до зони євро сприятиме зростанню торгівлі з іншими країнами ЄС, зниженню транзакційних витрат і посиленню впливу Софії в Брюсселі. Колишній віцепрем’єр-міністр Болгарії та економіст Атанас Пеканов у коментарі виданню заявив:

– Приєднання до євро лише зміцнить суверенітет Болгарії — ми братимемо участь у процесі ухвалення рішень в ЄЦБ.

Незважаючи на те, що болгарський лев десятиліттями був прив’язаний до євро, країна не мала права голосу в грошово-кредитній політиці ЄЦБ. Якщо Болгарія приєднається до єдиної валюти в 2026 році, як заплановано, то представник Національного банку Болгарії отримає формальне місце у Раді керівників ЄЦБ.

Водночас, з огляду на те, що Болгарія стане лише 13 за розміром членом єврозони, її вплив на ухвалення рішень буде обмеженим – на країну припадає менш ніж 1% сукупного ВВП єврозони.

Ризики приєднання Болгарії до зони євро

Критики застерігають, що вступ до єврозони несе й ризики. Зокрема, впровадження євро може спричинити разове зростання цін, що особливо вдарить по малозабезпечених домогосподарствах у сільській місцевості. Бізнес може скористатися моментом переходу, щоб необґрунтовано підвищити ціни.

У середньостроковій перспективі внутрішні ціни, зазвичай, наближаються до вищих європейських стандартів через зростання торгівлі в межах ЄС. Подібна ситуація спостерігалася в Словаччині, Естонії та Литві, які після приєднання до єврозони зіткнулися з початковим зростанням інфляції.

Особливу тривогу викликає ризик інфляції на базові товари, зокрема овочі, у сільських регіонах, де споживачі мають менший вибір.

– Скепсис серед мешканців сільських територій пов’язаний не з євроскептицизмом, а з побоюванням щодо зростання вартості життя, – підкреслив Пеканов.

Президент Болгарії запропонував референдум

На тлі цих занепокоєнь президент Болгарії Румен Радев викликав резонанс, запропонувавши провести загальнонаціональний референдум з метою відтермінування вступу країни до єврозони.

Однак, згідно з попередніми рішеннями конституційного суду Болгарії, проведення такого референдуму є неконституційним, тому ймовірність його схвалення вкрай низька.

Ідея Радева також не має підтримки в парламенті, де більшість політичних сил виступають за якнайшвидше приєднання країни до євро.

– Це позбавлено сенсу – в той час, коли нація має бути впевненою, що запровадження євро сприятиме конкурентоспроможності нашої економіки, ми починаємо дискусію, яка лише маніпулює людьми та сіє страх, – заявив прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков.

Софія вже близька до виконання критеріїв вступу до єврозони, зокрема досягла цільового рівня інфляції – одного з найскладніших бар’єрів на цьому шляху.

Для приєднання до євро Болгарія повинна мати середній рівень інфляції в період з квітня 2024 по квітень 2025 року в межах 1,5 відсоткового пункту від показників трьох країн ЄС з найнижчою інфляцією. У 2024 році це були Ірландія (1%), Італія (1,4%) та Люксембург (1,6%).

Інфляція в Болгарії знизилася з 4,7% у 2023 році до 2,6% у 2024-му. Однак, за прогнозами, цього року вона знову зросте до 3,6% – що значно вище за прогнозовану ставку в єврозоні на рівні 2,1% у 2025 році. Основною причиною цього зростання стало підвищення ставки ПДВ на багато товарів на початку року.

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