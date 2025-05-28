Армія РФ відчує санкції лише з літа 2026, потрібен сильніший тиск – Зеленський

Дію західних санкцій російська армія почне відчувати лише з червня 2026 року.

Про це під час пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні заявив президент Володимир Зеленський.

Необхідно посилити санкції проти Росії

– Ми всі розуміємо, що економіка Росії почала відчувати санкції, але реально їхня армія буде це відчувати, починаючи десь з червня 2026 року, і це дуже довго для нас. Ми не хочемо так довго воювати, але це дуже складно, ніхто не хоче років війни, – наголосив він.

Президент підкреслив, що зараз економіка РФ вже певною мірою потерпає від санкційного тиску, однак для того, щоб армія агресора відчула брак ресурсів раніше, необхідно запровадити нові жорсткі обмеження.

Зараз дивляться

Йдеться насамперед про санкції, спрямовані на енергетичний сектор Росії, про заборону поставок деталей і технологій, які використовуються для виробництва далекобійної зброї, зокрема ракет і дронів. Додатково обговорюється обмеження цін на енергоносії.

– І тут потрібна не тільки Європа, 17 пакет допомагає, але цього недостатньо. Ми дуже надіємося, що буде прийнято 18 пакет, він вже розробляється. І дуже потрібен сильний пакет санкцій від США, – додав Зеленський.

Санкції від США наблизять кінець війни

Глава держави висловив впевненість, що Сенат США здатен підтримати черговий санкційний пакет, і наголосив на критичній важливості такого кроку. Це дозволить суттєво зменшити ресурси, які Кремль спрямовує на війну.

– І тоді ми зможемо наблизити можливості, щоб ця війна закінчилася якомога раніше. Тоді їхня економіка і Путін будуть це відчувати, у армії буде дефіцит бюджету, тільки так це можливо окрім дипломатії, – підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні під час спілкування з журналістами Зеленський висловив надію на завершення війни до літа 2026 року. За його словами, саме на цей період прогнозується особливо помітний ефект від санкційних заходів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що це не конкретний строк завершення війни, а орієнтир щодо того, коли санкції, у разі їх посилення, справді почнуть завдавати суттєвої шкоди економіці Росії.

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