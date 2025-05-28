Глобальний витік: плани російських ядерних баз опинилися у відкритому доступі

У РФ зафіксовано масштабний витік конфіденційної інформації, що стосується секретної ядерної інфраструктури.

У відкритий доступ потрапили приблизно 2 млн документів, серед яких – детальні креслення однієї з баз Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП), розташованої в місті Ясний.

Про це повідомляє видання DW.

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Безпрецедентний витік секретної інформації в Росії

Першими на витік звернули увагу журналісти з данської організації Danwatch та німецького журналу Der Spiegel.

За інформацією Danwatch, з оприлюднених матеріалів можна зробити висновки про масштаби модернізаційних робіт на об’єктах російської ядерної інфраструктури, які зазвичай перебувають під найсуворішим контролем.

Документи свідчать, що численні бази були знесені і зведені наново. Масово будувалися нові казарми, командні центри, вежі спостереження, склади, а також підземні тунелі.

Фахівці вважають цей витік безпрецедентним. За їх словами, подібного рівня інформації раніше не публікували у відкритому доступі.

Журнал Der Spiegel у своєму розслідуванні надає детальний опис бази РВСП поблизу міста Ясний, де, згідно з офіційними заявами Кремля, з 2019 року розміщується гіперзвуковий комплекс Авангард – одна з найсучасніших систем доставки ядерного арсеналу.

У відкритому доступі опинилися не лише проєктні документи щодо будівництва об’єкта, а й інформація щодо використаних матеріалів, плани приміщень – від санвузлів і їдалень до підземних проходів, що ведуть до збройових кімнат.

Оприлюднено також інформацію про інформаційно-технічні системи, охоронні комплекси, розташування відеокамер, сенсорів, сигналізацій, захисних дверей та вікон, а також схеми електропостачання і комунікаційних мереж.

Західні спецслужби вивчають модернізацію ядерних сил РФ

– Матеріали – це найвищий рівень розвідки. Ви можете знайти вразливе місце для атаки, – заявив командир 1 батальйону військової розвідки Великої Британії Філіп Інгрем в коментарі для Danwatch.

Він підкреслив, що документи мають виняткову цінність з точки зору розвідки.

Том Ресет, старший викладач розвідки в Норвезькому штабному коледжі при академії армії Норвегії, пояснив, що західні спецслужби уважно відстежують процес модернізації ядерних сил РФ.

За його словами, Росія все активніше покладається на свою ядерну зброю, надаючи їй більш вагомого значення у стримуванні західних країн. Про це також повідомляє данська розвідка DDIS.

У грудні 2020 року Держдума Росії ухвалила закон, який посилив процедури державних закупівель у військовій сфері. Для цього у Міністерстві оборони РФ було створено нову захищену базу даних, що мала бути доступна лише для перевірених російських компаній. Проте, як показує публікація, це не забезпечило необхідного рівня безпеки.

З’ясувалося, що учасники закупівель роками публікували секретні дані у загальнодоступних базах. Саме таким чином Danwatch і Der Spiegel виявили креслення стратегічно важливих об’єктів, прикріплені до оголошень про закупівлі, розміщених улітку 2024 року.

Зараз дві бази у місті Ясний перебувають у стані підвищеної бойової готовності. За словами Тома Ресета, такий витік може змусити Росію повністю переглянути безпекову інфраструктуру на цих об’єктах.

– Перебудова такої інфраструктури потребує колосальних витрат, – зазначив він.

Міністерство оборони РФ відмовилося коментувати ситуацію.

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