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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Каллас: ЄС планує створити центр морської безпеки в Чорному морі

Кая Каллас
Фото: Getty Images

Європейський Союз має намір відкрити новий центр морської безпеки в Чорному морі. Його головне завдання – стежити за можливими загрозами та захищати важливі об’єкти, такі як порти, енергетичну інфраструктуру тощо.

Про це 28 травня повідомила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас журналістам, пише Bloomberg.

ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорному морі

Центр морської безпеки створюється у відповідь на зростаючу увагу до Чорноморського регіону. За словами Каллас, інтерес до нього помітно посилився з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Завдання нового центру – своєчасно попереджати про можливі загрози, посилюючи спостереження в регіоні. Зібрані дані передаватимуть Україні та іншим країнам Чорного моря, коли це буде можливо.

Крім того, Каллас запропонувала провести окрему зустріч міністрів країн ЄС із сусідніми державами, щоб посилити співпрацю в регіоні.

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Джерело: Bloomberg
Європейський Союз, ЄС, Кая Каллас, Чорне море
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